Magistrado promueve con un libro la lectura y uso de la Constitución

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Florentín Meléndez, presentó hoy su lubro titulado "La Constitución para todos" en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Salvador.Según Meléndez, el objetivo de su libro es poner al servicio de las mayorías una explicación fácil y didáctica de la norma constitucional, con el fin de construir una nueva ciudadanía informada y crítica hacia el Estado.El libro está divido en tres partes: en la primera el magistrado explica qué es una constitución y los elementos más básicos que la componen, en la segunda presenta un recorrido histórico por las 13 constituciones que ha tenido el país, y finalmente presenta el texto de la Constitución de la República vigente.El magistrado aseguró en su ponencia de introducción al libro que la Sala de lo Constitucional está interesada en crear una nueva ciudadanía informada y capaz de reinvindicar sus derechos ante el Estado y los agentes privados."A mi esta parte me emociona, cuando la Constitución dice que el Estado no es patrimonio de nadie... No se imaginan el interés que despierta en la gente humilde cuando conocen de qué se trata la Constitución", dijo el funcionarioMeléndez hizo referencia al poder que la Constitución le da a la Sala de lo Constitucional, y explicó algunas de la recientes sentencias, entre las que destacó la equiparación del ordenamiento civil respecto a la Constitución en cuanto a la forma de entender al ser humano desde la concepción; la necesidad de que los jueces no tengan vinculación político partidaria, sin que esto signifique una afrenta a los derechos políticos de los servidores públicos; y la necesidad de que los partidos políticos respeten el proceso de elecciones internas para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular.