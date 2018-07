Magistrados a la CSJ podrían ser electos este miércoles, según diputados

Los diputados de la Asamblea Legislativa podrían elegir este miércoles a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, luego de que el lunes por la noche el diputado presidente, Norman Quijano llamara a la comisión política a reunión.

"Va a depender mucho de la voluntad que expresen en el seno de la comisión política. Mañana nuestro grupo dará conferencia de prensa con la lista de las apuestas del partido, con las personas que no pueden dejar de estar en la Corte Suprema. He convocado a la comisión política para mañana a las 12:30 con la esperanza de construir un consenso. Esto no es de cuotas", dijo Quijano.

Por su parte, el diputado del PCN, Mario Ponce, aseguró que la elección podría darse en los próximos días e incluso aseguró que Sonia Cortez de Madriz, quien es señalada como una de las candidaturas que entrampó la elección, es de las propuestas que es apoyada por diversos partidos.

"De acuerdo a la información que tenemos, ella tiene los votos para salir electa mañana (miércoles). Esta es una situación tensa. Hay que ver qué es lo que hay hasta el momento. Cualquier elección mañana debe pasar por el consenso", afirmó Ponce.

Entre tanto, la diputada del partido ARENA, Patricia Valdivieso, aseguró que luego de haber incumplido el plazo para la elección, que se venció el pasado 15 de julio, "estamos trabajando para que esta sea la única queja alrededor de la elección.

Diputada @PatValdivieso de @ARENAOFICIAL acepta los reclamos por irrespetar plazo para elección de magistrados de la CSJ https://t.co/ymM7X7wudU — LPGPolitica (@LPGPolitica) July 24, 2018

El pasado viernes, los diputados Schafick Hándal (FMLN) y Numan Salgado (GANA) aseguraron que la elección de los magistrados se había retrasado debido a que ARENA no llegaba a un acuerdo interno para definir a sus candidatos. Incluso Salgado aseguró que también se trataba de una negociación de cuotas políticas.