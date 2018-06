Magistrados del TSE ven procedente cancelar al CD

En 2015, una polémica decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) provocó que los procesos de cancelación de Cambio Democrático (CD) y del Partido Social Demócrata (PSD) se detuvieran hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinara si la decisión que tomaron tres magistrados de inaplicar el artículo 47, inciso 1.º, letra C de la Ley de Partidos Políticos (LPP), era constitucional o no. A la fecha, ambos institutos políticos siguen vigentes y siendo reconocidos por la ley.

La decisión de no cancelar a los partidos fue avalada por tres magistrados: el presidente Julio Olivo, el magistrado propietario (actualmente suspendido de sus funciones) Ulises Rivas y el suplente del magistrado Miguel Ángel Cardoza, Rubén Atilio Meléndez.

Votaron a favor de la cancelación la magistrada propietaria Ana Guadalupe Medina y el magistrado Carlos Mauricio Rovira, en sustitución del magistrado propietario Fernando Argüello Téllez.

“¿Qué es lo que pienso? Que hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley como en todo se debe hacer, hay que cumplirla... Siempre hemos sido respetuosos de resoluciones de la Sala”.

Fernando Téllez, magistrado del TSE

El apartado de la LPP establece las causales de una cancelación de partidos políticos; por ejemplo, no obtener como mínimo un diputado en la Asamblea Legislativa o al menos 50,000 votos válidos.

Los argumentos que manifestaron Medina y Rovira iban en el sentido de que, al decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma, se viola el espectro de actuación que por ley tiene cada institución del Estado. Esto puede suponer un “eventual cuestionamiento por quien se pueda sentir perjudicado”.

Además, plantearon que cada partido, al momento de inscribirse, está consciente de las consecuencias que puede ocasionar el hecho de no sobrepasar las “barreras electorales”, es decir, no logar el mínimo de votos o un diputado.

También plasmaron en sus razonamientos que la idea de trabajar en un organismo colegiado era lograr decisiones por consenso, algo que en este caso no había sucedido.

La Sala, hasta el momento, no ha dado una resolución sobre la decisión del TSE; mientras tanto, el CD se perfila como el partido bajo el cual el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele busque ganar la elección presidencial de 2019.

“En todas las partes del mundo existen reglas, están instituidos en los códigos electorales. Hay reglas sobre cómo se puede hacer una cancelación de partidos políticos, eso ya está previsto”.

Guadalupe Medina, magistrada del TSE

Entre tanto, las opiniones en el TSE, después de dos años de haber tomado la decisión, no han cambiado. Olivo se mantiene diciendo que la cancelación del CD y del PSD no puede ejecutarse y mantiene los argumentos que dio en 2015.

Por su parte, Medina mantiene sus argumentos en contra de la inaplicación del artículo, dice que la cancelación de partidos es un proceso normal y que hacerlo no va en detrimento de la democracia.

Señala que el argumento de que “habían cambiado las reglas del juego” que apoyaron Olivo, Rivas y Meléndez porque se comenzó a implementar la metodología de voto cruzado no es válido, pues, “precisamente porque cambiaron las reglas del juego, hubo partidos que no participaron; entonces, era el momento en que ellos pudieron haberse retirado de la contienda electoral también, pero no lo hicieron”.

Argüello Téllez es enfático en decir que la ley se debe cumplir aunque esto implique la cancelación de un partido, y se muestra a favor del sustento que dio su magistrado suplente en 2015. El funcionario agregó que respetarán la resolución de la Sala como siempre hacen.

Los documentos donde se plasmaron las opiniones de todos los magistrados que estaban a favor y en contra de la cancelación están en manos de la Sala.