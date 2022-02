Magistrados elegidos por Nuevas Ideas se toman la Corte Suprema

El 8 de febrero de 2022 una pugna interna en Corte Plena evidenció una clara división entre los magistrados impuestos por el oficialista Nuevas Ideas, partido emblema del presidente de la República, Nayib Bukele, y la cuota partidaria de GANA, con el cual el mandatario llegó al poder en 2019.

Fuentes internas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron que 11 magistrados votaron para despojar el poder administrativo y jurisdiccional que tenía el actual presidente impuesto, Óscar López Jerez, mientras que otros tres no votaron. De los que votaron contra López Jerez, 10 fueron seleccionados en 2021 con votos de Nuevas Ideas, aunque uno de ellos, la magistrada Elsy Dueñas, es reconocida también como cuota de GANA.

Los otros cinco magistrados elegidosfueron propuestos en su momento por otros partidos políticos. Dafne Sánchez, Sergio Rivera y Roberto Calderón fueron en su momento las cartas de ARENA; mientras que Leonardo Murcia y Patricia Velásquez fueron las del FMLN. Hoy ellos cinco han sido "marginados" y ocupan posiciones de vocales en sus respectivas salas. Algunos de ellos incluso, como Murcia, fueron enviados a instancias donde no son especialistas, pues él es un penalista y lo enviaron a la Sala de lo Civil, cuando los impuestos asumieron sus cargos.

Lo sucedido en corte plena el 8 de febrero fue señalado como un conflicto interno en el que se busca el reparto de poder. El magistrado Álex Marroquín fue quien lideró la propuesta de quitarle poder a López Jerez y también pidió cambiar 19 puestos administrativos que este había colocado el año pasado.

A pesar que López Jerez y Dueñas fueron impuestos el 1 de mayo de 2021 con votos de Nuevas Ideas, ambos fueron propuestas del partido GANA con el cual Nayib Bukele ganó la presidencia en 2019. Pero según fuentes del Órgano Judicial, López Jerez ya no es del agrado de Casa Presidencial y los magistrados "cian" le quitaron poder de decisión porque "no estaba tomando decisiones administrativas adecuadas".

¿Traición?

La decisión de quitarle poder administrativo a López Jerez en la Corte Suprema de Justicia contó con el voto de Elsy Dueñas, lo cual, según especialistas, evidenció una "aparente traición" a su compañero de fórmula partidaria y posiblemente también una traición al partido (GANA) que la colocó para otros nueve años en la CSJ.

Ella también apoyó los cambios de puestos dentro de la Corte, que incluyen jefaturas de la Sección de Notariado, Sección de Probidad, Investigación Judicial y Profesional, Gerencia Financiera, Activo Fijo, Planificación Institucional y Dirección de Lavado de Dinero, entre otras.

"Los magistrados se felicitaban entre sí cuando finalizó la sesión. Todos estaban bien contentos y hasta se daban las manos", aseguró una fuente que estuvo presente el 8 de febrero en la reunión de Corte Plena.

René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, dijo que lo que sucedió fue una "pugna de poder entre GANA y Nuevas Ideas", ya que López Jerez es "íntimo amigo de Guillermo Gallegos", uno de los fundadores del partido.

"Hay una pugna entre GANA y Nuevas Ideas y obviamente quienes tienen mayoría en ese tema son los magistrados apadrinados por Nuevas Ideas y lo que están haciendo es tomando el control total de la Corte Suprema de Justicia", señaló.

Para aclarar esta aparente conflicto de intereses, LA PRENSA GRÁFICA se comunicó con López Jerez, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.

Juan Antonio Durán, juez de Sentencia, dijo la semana pasada, en un debate sobre el tema, que López Jerez fue el que perdió con todo lo sucedido.

"No creo que el bukelismo haya perdido un aliado en la corte, más bien esa persona ha perdido a sus aliados en el bukelismo. El bukelismo está bien afianzado. Parece más bien que lo han desechado (a López Jerez)", aseguró.

Enrique Anaya, abogado constitucionalista, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que a esta altura es "intrascedente" querer dividir en partidos a los magistrados de la CSJ ya que en realidad todos responden a Casa Presidencial. "Los magistrados no son de Nuevas Ideas, son simplemente serviles activos hacia CAPRES. Los otros tres que no votaron también son serviles por pasivos", analizó. Dijo que estos funcionarios son "pasivos" porque no se oponen, no votan en contra, ni hacen declaraciones a la prensa por las ilegalidades.

Para Anaya está claro que GANA ya no es importante para el Ejecutivo y que ya que no lo necesitan pues tienen la mayoría importante en la Asamblea Legislativa y en el Órgano Judicial.