Mala ponderación de Sánchez Cerén es por falta de resultados

Como un reclamo al actual Gobierno liderado por el profesor Salvador Sánchez Cerén de parte de la población que le exige que resuelva los problemas a los que a diario se enfrenta, así le dan lectura a los resultados que arrojó una encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, en el que se constata que el 55 % de la población desaprueba la actual gestión presidencial.“Esto estaría indicando que, efectivamente, muchos de los problemas que estamos viviendo el Gobierno no los está enfrentando adecuadamente y está pagando un costo de ese deterioro que tiene el país en varios campos. Lo que llama la atención es que antes ese desgaste de Gobierno no lo capturaba la oposición, concretamente ARENA, y ahora, aparentemente según esta encuesta, sí ha captado parte de ese descontento”, aseguró el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) Roberto Rubio y agregó que es preciso determinar el motivo del descontento de los encuestados.El 78.4% de la población consultada por LPG Datos opinó que la situación general del país está muy mal. A esto se suma que el 76.4% también aseguró que el rumbo del país va por un camino incorrecto.Al respecto, el diputado de ARENA Er nesto Muyshondt dijo que los resultados dan fe de que el Gobierno debe dejarse ayudar para salir del bache en que se encuentra .“Que el resultado les sirva para comprobar que no están haciendo las cosas bien y que es necesario enfocarse en la solución de los problemas del país, y lo prioritario no es impulsar un modelo político y económico fracasado, que es lo que más ha estado haciendo el Gobierno”, aseguró Muyshondt.Problemas en el ámbito de la seguridad y de la economía son los que sobresalen en los resultados de la encuesta. La población consultada consideró que son esas las dos áreas en las que hacen falta resultados. En ese sentido, el diputado y secretario general del PDC Rodolfo Parker coincidió con los resultados.Parker señala que, aunque el Gobierno celebre los resultados de las medidas que implementa, la población no lo ve igual.“No se tiene que sentir orgulloso el Gobierno de los logros en cuanto a las medidas que está implementando. Todos conocemos que se están implementando medidas, pero los logros no están y la ciudadanía los está reclamando legítimamente. La gente no está satisfecha y el Gobierno debe tomar nota de eso y ver cómo articula de forma integral medidas que lo lleven a lograr resultados”, aseguró el diputado Parker.