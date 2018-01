“Malagradecidos con el gobierno de los Estados Unidos”: López Davidson al FMLN por respaldar frase “Yankees go home”

El lunes próximo es el último para que se dé el anuncio sobre el destino de 190,000 inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos que están amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Sin embargo, el aspirante a la candidatura presidencial por ARENA, Gustavo López Davidson, considera que no seguirá este beneficio, y lo más probable es que Estados Unidos lo elimine.

A su criterio, el discurso “ortodoxo” del FMLN en contra de Estados Unidos podría ser es responsable. “El Gobierno como el FMLN se lo han buscado, basado en todo lo que han dicho de “Yankees go home”, muchas cosas, de que se han opuesto a muchos aspectos de los Estados Unidos, muchos diputados, todo lo que hablan”, dijo en la entrevista de Frente a Frente.

“Usted que la embajada de los Estados Unidos no ha reportado a Washington donde sale ahí el candidato Gerson (Martínez), y atrás dice en grande “Yankee go home”. Entonces, la probabilidad de que se dé es altísima, de que no continúe”, indicó.

“Malagradecidos con el gobierno de los Estados Unidos que tanto nos ha ayudado", dijo.

Esta semana, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, lamentó que en una actividad en la Universidad de El Salvador, en la que participó el ex titular del MOP, Gerson Martínez, promovido como candidato presidencial de la izquierda, utilizaran frases como “Yankees go home”. El FMLN se desvinculó de estos mensajes.

López Davidson también habló de las elecciones internas del partido. Se mostró casi seguro que una mujer podría ser la candidata a la vicepresidencia de la República. En lo personal, dijo que se trabaja bien con las mujeres.