Malestar con el nuevo concejo por 40 despidos

Empleados de la Alcaldía de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, denunciaron ayer el “despido injustificado” de cerca de 40 trabajadores, y señalaron como responsable al nuevo concejo, encabezado por Hugo Calidonio, de ARENA.

Según los denunciantes, entre los afectados se encuentran quienes ocupaban puestos de confianza, como jefaturas, así como empleados de áreas operativas de la municipalidad que nada tienen que ver con los puestos que establece la ley como de confianza.

Afirmaron que hay empleados con más de 10 años de experiencia a los que se les ha cesado, y agregaron que las nuevas autoridades municipales no han seguido los procedimientos de ley para hacer los despidos; tampoco, aseguran, les han cancelado el salario correspondiente a abril.

Salvador Ventura, uno de los afectados y empleado de alumbrado eléctrico de la comuna, dijo que el miércoles pasado, cuando llegaron a la alcaldía, encontraron el portón cerrado y a un grupo de trabajadores no se les permitió marcar su ingreso, para luego recibir la notificación, un día después, de despido.

“Se nos impidió el acceso a nuestras áreas de trabajo, sin notificarnos ni por escrito ni de manera verbal el porqué de tal acción. Pedimos explicaciones. Eso fue el miércoles. Para el jueves en la mañana sucedió lo mismo, pero esta vez ya tenían un acuerdo de despido para las jefaturas; a eso de las 3 de la tarde nos empezaron a entregar las cartas de despido”, contó.

El alcalde Hugo Calidonio señaló que entre el desorden heredado de la administración pasada, de Mercedes Ochoa, del FMLN, se encuentra este grupo de personas que no están registradas como empleados formales de la alcaldía; por tanto, no hay justificación para seguirles pagando, pues no tienen ninguna área de trabajo asignada.