Malestar por una obra de paso sobre quebrada

Habitantes de la colonia Los Santos, de Santa Rosa de Lima, La Unión, se quejaron por las obras inconclusas que ha dejado la comuna sobre una quebrada en la entrada de la colonia San Sebastián, de la misma localidad, y que, según ellos, podría generar problema en época de lluvia.Los pobladores afirman que la alcaldía colocó tuberías para el paso de aguas lluvias y habilitar la calle de acceso a la colonia San Sebastián; sin embargo, dichas obras no son acorde al caudal de agua que baja en la quebrada durante la época de lluvia.“La situación está complicada porque cuando llueve la quebrada se desborda y se inunda, pero ahora con esas obras se va inundar más, porque esos tubos son pequeños y lo que han hecho es reducir más el paso del agua”, manifestó Jenny Fuentes, una habitante que reside a un costado de las obras.Los pobladores descontentos dicen que si se quería habilitar el paso sobre ese punto de la quebrada lo ideal hubiera sido la construcción de un puente y no colocar tubos que pueden obstaculizar el caudal.En dicho punto desembocan las aguas que bajan desde el cantón San Sebastián y lugares aledaños a la colonia Los Santos, por ello, es que los pobladores que se consideran afectados afirman que dicha situación podría ponerlos en peligro.Afirman que el problema se agrava con un muro de retención que está siendo construido en terrenos dentro de la quebrada, eso provoca que se reduzca el ancho para el caudal de agua.Los trabajos en este lugar iniciaron en diciembre, pero se constató que están paralizados, incluso habitantes han comenzado a rellenar con tierra y ripio los huecos que han quedado cerca de los muros.Un grupo de pobladores del sector afirmaron que se habían reunido con el alcalde para plantearle el problema, pero no fueron escuchados.