Maltrato psicológico, otra cara del régimen de excepción contra la niñez

Fuertes golpes retumbaron contra la puerta de la casa de Elisa (nombre ficticio), una niña de 9 años que a esa hora ya estaba durmiendo. Era la noche del 30 de abril. El Salvador llevaba 34 días bajo el régimen de excepción decretado el 27 de marzo, en respuesta a un súbito aumento de los homicidios. Con él, la Asamblea Legislativa, a petición de Nayib Bukele, suspendió garantías constitucionales de toda la población, como las libertades de reunión y asociación, y el derecho a la defensa.

Esa noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) entraron a la vivienda de Elisa como parte de las requisas del régimen. La niña escuchó hasta tres veces que llamaban a la puerta. El ruido cesó por un momento y decidió salir de su cuarto para enterarse de lo que sucedía. Un par de segundos después, escuchó a su papá preguntar por qué iban a capturarlo.

La madre de Elisa, a quien llamaremos Ana para proteger su identidad, también lo presenció todo. "Les gritaron (a Elisa y su padre) continuamente y a mi esposo lo acusaron de ser pandillero, pero no es pandillero. Él vende frijoles y arroz en el mercado, nosotros nos ganamos la vida trabajando todos los días", relató.

Ana aseguró que los policías capturaron a su esposo y obligaron a la niña a responder preguntas sobre el trabajo de su padre y desde hace cuánto se dedica a esa ocupación. "Le dijeron a mi hija que querían hablar con ella, le tomaron fotografías. ¿Para qué? No sé, ella solo tiene 9 años. Le pidieron que dijera que (su papá) era un delincuente, pero como ella les dijo que su papá vende frijoles y arroz, la acusaron de mentirosa", aseveró.

Elisa también presenció cuando los agentes golpearon en repetidas ocasiones a su papá, mientras a ella la insultaban por "no decir lo que agentes le decían, de que él era delincuente", relató Ana, quien ha notado que desde la detención de su esposo, su hija tiene poco apetito, a veces llora todo el día y tiene miedo constante.

A Elisa la vulneraron en un país que desde 1990 se comprometió a respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Niña, que en el artículo 40 establece que ningún niño o niña "será obligado a prestar testimonio o declararse culpable", aunque sean sospechosos de haber infringido la ley.

"El Estado debió garantizar su interés superior y llegar de una forma amenazante a su recinto, su vivienda, donde debe ser un lugar seguro (...). Ella no tiene por qué dar cuentas sobre la situación de violencia o si su papá está involucrado en actos ilícitos", opinó la abogada Gabriela Santos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Además de las vulneraciones a los derechos de Elisa, tanto ella como su madre sintieron la angustia de no poder localizar a su pariente detenido. Desde el 30 de abril ninguna institución les brindó información sobre dónde estaba recluido y fue hasta la semana pasada que finalmente admitieron que está en un penal.

Rina Monti, directora de investigación de Cristosal, indicó que el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) no está garantizando que se respeten los derechos de la niñez, "tanto de la detención de niños y niñas, como cuando son la madre y el padre quienes quedan detenidos, dejan a los niños con vecinos".

"Ha habido una completa ausencia y, lamentablemente, no es la primera vez que vemos a un CONNA con una postura ausente. Incluso en algunas ocasiones el CONNA no ha ni siquiera brindado asesoría, porque hemos atendido personas que han dicho que han llegado al CONNA para abocarse a buscar algún tipo de asesoría de lo que pueden hacer, pero no están dando más que la asesoría de que vaya a la Procuraduría General de la República. Es preocupante, porque los niños y niñas van a estar en condiciones que no van a ser verificadas por absolutamente nadie más que Centros Penales", añadió Monti.

Solo Cristosal ha registrado al menos 12 casos de niños, niñas y adolescentes detenidos durante el régimen de excepción. Algunos pertenecían a los comités comunitarios de la PNC, como los de medioambiente y transporte.

En tres ocasiones, entre el 3 y el 10 de junio, LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener una postura del CONNA sobre la cantidad de casos que han atendido por el régimen de excepción y para verificar las denuncias sobre la negativa a brindar asesoría jurídica. El viernes, la Gerencia de Comunicaciones informó vía WhatsApp que los encargados de la entidad "no han dado respuesta a la solicitud".

Secuelas psicológicas

Tanto Cristosal como el Servicio Social Pasionista (SSPAS) han notado secuelas psicológicas en la niñez y adolescencia afectada por el régimen de excepción. Monti señaló que la niñez ahora tiene miedo de continuar siendo vulnerados y por eso no quieren ni ir a la escuela.

Johana Ramírez, del SSPAS, indicó que en los casos que han acompañado sobre capturas en el marco del régimen, "las mujeres en su mayoría reportan que los niños y niñas han presentado diferentes afectaciones".

Entre los síntomas que han presentado están temor al ver a la PNC y Fuerza Armada, no querer ir a la escuela por miedo, ansiedad, tristeza, episodios de enuresis, llanto, falta de apetito por extrañar a su padre, madre o familiar detenido, o por haber presenciado su detención o por la presencia de las autoridades en los territorios, dijo Ramírez.

Para la abogada Gabriela Santos, "es grave que estén generando estrés, incertidumbre, miedo, estos sentimientos con que los niños deben crecer en este país. Es grave que el mismo Estado perpetre vulneraciones".