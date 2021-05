"Mamá, si ya no regreso me cuida a mis hijos"

Sandra Beatriz Ventura Menjívar, desapareció el 16 de mayo de 2009, en el municipio de Acajutla, Sonsonate. Ayer se cumplieron 12 años de su desaparición y desde ese día, su familia continúa con una búsqueda exhaustiva, manteniendo intactas sus esperanzas de poder encontrarla.

La última vez que se supo de Sandra, fue cuando salió por la mañana de su casa hacia su trabajo. Ella laboraba como empleada doméstica en una vivienda de Acajutla. La familia recuerda sus últimas palabras como promesa de que regresaría, pero nunca la volvieron a ver.

"Ella me dijo: ‘a las 5 de la tarde voy a venir’, nosotros la esperamos esa noche y ya no regresó, esperamos el siguiente día y nada, entonces fui a poner la denuncia. Un día me dijo ella: mami si yo ya no regreso me cuida a mis hijos… por eso necesito que usted esté alentadita para que me los cuide. He esperado 12 años, solo pidiéndole a Dios que vuelva", menciona doña María Ventura, madre de Sandra.

“Para mí, el día de las madres no tiene sentido, no está mi mamá, mi vida no tiene sentido sin ella”.



Rubí, hija de Sandra Ventura

Sandra era madre soltera, y dejó a un niño de once años y a una niña de dos cuando desapareció. Desde entonces, doña María, se vio obligada a ejercer la figura materna para sus nietos. La tarea no ha sido fácil; sin embargo, el inmenso amor hacía a ellos y a su hija, le hace olvidar el sacrificio por verlos salir adelante.

La familia Ventura Menjívar recuerda a Sandra como una mujer cariñosa, elegante y trabajadora. Afirman que en ningún momento conocieron que tuviera problemas con alguien, ya que era amigable y servicial con las demás personas.

"Ha sido difícil cuando la niña estaba chiquita y decía ¡mamá, mamá!, incluso cuando ella se fue a trabajar la última vez que la vimos, la niña salió corriendo, y ella le dijo que se quedara conmigo, ya voy a venir, nos dijo. Pero sí, es bien difícil cuando los niños preguntan por su mamá, es bien difícil eso", añade.

Doña María afirma que a raíz del desaparición de su hija, comenzó a tener problemas con su salud, además en 2011 su esposo sufrió un derrame cerebral, debido al sufrimiento de no saber donde se encontraba su hija.

La desaparición de Sandra se dio seis días después del día de las madres, una fecha especial para toda familia, pero que para los Ventura Menjívar no ha vuelto a ser motivo de alegría.

Fe. A pesar de los años de ausencia, la familia de Sandra mantiene la esperanza de encontrarla con vida.