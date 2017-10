Mañana intimarán a Jorge Hernández por retener más de $80 mil en cuotas laborales

El representante legal de las sociedades La Página S.A. de C. V. y Canal 25 S.A. de C. V., Jorge Hernández, será intimado mañana en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador por el delito de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales, en perjuicio de empleados y del patrimonio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Confía y Crecer, informó hoy la Fiscalía General de la República (FGR).

La acusación formal fue presentada el viernes. Se le acusa de haber retenido $80,755.94. Significa que las empresas de Hernández aplicaban los descuentos de AFP e ISSS a los salarios de los trabajadores y esos montos no los pasaba a las cuentas de ahorro de pensiones individuales ni a las cotizaciones de Seguro Social.

Según la Fiscalía, por parte del Canal 25, en el ISSS presenta mora desde abril a noviembre de 2016 y de enero a julio de 2017, reteniendo $27,506.65. Por otra parte, por la sociedad Unicentro S.A. de C.V., por la empresa Órbita FML, presenta mora desde marzo a noviembre de 2016, y de enero a julio de 2017, por la cantidad de $2,254.02.

“En el caso de la administradora de fondos de pensiones CONFIA, se establece que el empleador La Página, S.A. de C.V., refleja un monto en concepto de cotizaciones no declaradas y no pagadas por un monto de $180.23; para el empleador Órbita FM, S.A. de C.V., refleja un monto en concepto de cotizaciones declaradas y no pagadas de $5,382.19; el empleador Canal 25, S.A. de C.V., refleja deuda en concepto de cotizaciones declaradas y no pagadas por un monto de $19,461.66.”, detalla la FGR.

Por otra parte, “en la administradora de fondos de pensiones CRECER, se ha establecido que en el empleador Canal 25, S.A. de C.V existe una deuda por la declaración y no pago de planillas previsionales que asciende a $19,273.88; el empleador La Página, S.A. de C.V., tiene una deuda por la declaración y no pago de planillas previsionales que asciende a $2,836.15; el empleador Orbita FM, S.A. de C.V., tiene una deuda por la declaración y no pago de planillas previsionales que asciende a $3,861.16; haciendo un monto total apropiado de $80,755.94”, indicó la institución.