Mandan a juicio a Bukele por delito de expresiones de violencia contra exsíndica

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para la Mujer envió a juicio al candidato de GANA y exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por el delito de expresiones de violencia en contra de la exsíndica del FMLN Xochitl Marchelli.

La ex síndica municipal acusó a Bukele de haberla agredido durante una sesión de concejo municipal del 6 de septiembre de 2017. En esa ocasión, Bukele la calificó de "bruja" y le arrojó una manzana.

Según relataron en ese entonces concejales de ARENA, el exalcalde se opuso a destituir a un jefe del Departamento de Personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) por agredir física y verbalmente a una agente. Asimismo, dijeron que se molestó porque concejales del FMLN no votaron por un proyecto en el Centro Histórico.

Por esa razón, la Fiscalía lo acusó del delito de expresiones de violencia contra las mujeres basado en tres conductas establecidas en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Ayer, en una audiencia preliminar con reserva, la jueza pasó a vista pública el caso por la conducta de violencia señalada en el inciso c relacionada con "burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación".

La jueza desestimó que hubiera existido conductas de quererle impedir o limitar su participación política, señaladas en el inciso c; y tampoco de haberle expuesto a un riesgo inminente para su integridad física o emocional como indica el inciso e.

"La parte de la manzana queda fuera del juicio", dijo Bukele al salir de la audiencia que se desarrolló en la sala 4-B, del Centro Judicial Isidro Menéndez. "Únicamente pasó a juicio por el tema de si se dieron o no se dieron palabras que pueden implicar una burla", dijo Bertha Deleón, que defiende a Bukele por este caso de violencia contra una mujer.

La exsíndica envió una nota en la que declinaba de continuar en el proceso penal por problemas de salud, los cuales no se detallan por la reserva del caso.

Ante eso, la defensora de Bukele dijo que pidieron que el caso fuera desestimado a través de un sobreseimiento definitivo por la imposibilidad de probar los hechos sin presencia de la víctima. Sin embargo, la jueza lo rechazó y resolvió que no puede terminar el proceso unilateralmente debido a que es un delito de oficio y de trascendencia pública.

"El delito de expresiones de violencia contra la mujer es un delito de acción pública y, tanto por mandato constitucional como legal, la Fiscalía, una vez interpuesta la denuncia, este tipo de casos los persigue de oficio", sostuvo la fiscal del caso.

Contrario a lo que alegó la defensa y el candidato de GANA, la fiscal sostuvo que cuentan con testigos, la evidencia documental y los peritajes practicados a la víctima, para determinar el delito. Indicó que será en la siguiente que "van a inmediar la prueba, la declaración de los testigos, corroborar con los otros medios de pruebas y el juez va a tomar una decisión".

Deleón y Bukele dijeron que escucharon un audio en el que no revela ninguna expresión de violencia. Además, hay testigos que son los exconcejales de ARENA y FMLN que deben de declarar.

"El audio es parte de la prueba, el audio más que todo sirve para ratificar lo manifestado por el testigo", dijo la fiscal al respecto.

Previo a la resolución, alrededor de la 1:20 de la tarde, la jueza especializada decretó un receso. Al salir, Bukele acusó a la Fiscalía de hacer "show", gastar recursos del Estado y de querer afectarlo mediáticamente. Según él, la institución busca una condena penal, ya que solo implicaría una multa que de acuerdo con la ley va desde $600 a $7,500.

Con ironía, dijo que quizá alquilará un cuarto cerca del juzgado para llegar más rápido debido a la cantidad de juicios en su contra por violar repetidamente la ley. "Esto ya se volvió un circo. Yo puedo seguir viniendo... ellos han tratado de que esto afecte de una manera mediática", se quejó el candidato de GANA.

Cabe recordar que este es un caso en el que la Fiscalía apeló. En octubre de 2017, la jueza suplente del tribunal Cuarto de Paz de San Salvador, María Mercedes Argüello de la Cruz, decidió absolver a Bukele por considerar que la acusación fiscal no se adecuaba a la ley especial que protege a las mujeres. Aunque, eso no significaba que la agresión contra Marchelli no hubiera ocurrido.

Declina. La exsíndica y ahora asesora del FMLN Xochitl Marchelli envió una carta en la que declina de continuar en el proceso penal por problemas de salud.

Otros casos

Bukele también enfrenta otro proceso judicial por el delito de calumnia contra el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas. El exfuncionario del gobierno del FMLN lo denunció en octubre de 2017 luego de que Bukele dijo en una entrevista televisiva que Chicas violó a una menor, la embarazó y se casó con su hijastra.

También tiene casos pendientes en la Corte de Cuentas de República. Un caso es sobre un examen especial a la contratación de lámparas led; el segundo caso está en la Cámara de Segunda Instancia por la contratación de familiares cuando fue alcalde de San Salvador.

Además, según magistrados, tiene pendiente una auditoría financiera al finalizar el período y un examen especial por el contrato de arrendamiento de un edificio del mercado Cuscatlán.

También enfrentó otro proceso en el que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) lo condenó en septiembre de 2016 por haber nombrado a su hermano Yamil Alejandro Bukele Ortez como presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMDER) durante su gestión.

El TEG determinó que transgredió la prohibición ética de "nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley".