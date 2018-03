Manejar a la defensiva: acatar las normas viales

Aunque el congestionamiento en las calles del gran San Salvador y en general en muchas carreteras disminuye en el periodo vacacional, persiste la siniestralidad vial por la distracción del conductor como la principal de sus causas.

Con el propósito de evitar tragedias a las familias y pérdidas económicas por daños en los vehículos, se recomienda a los automovilistas manejar a la defensiva, pero exactamente ¿qué significa eso?

“Es un concepto en el cual el conductor debe estar alerta en la función que va haciendo. Primero, chequear que su vehículo esté en condiciones mecánicas de seguridad, porque muchos accidentes son no por el conductor, sino por el vehículo”, dijo Juan Roberto Castillo, subinspector de la división de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además de estar atento al momento de manejar, un aspecto importante es no exceder los límites de velocidad. “Si conduce en un tráfico muy pesado, reducir velocidad y guardar la distancia reglamentaria. Todas esas medidas es un conjunto de normas y, lógicamente, si va en carretera abierta, no sobrepasar en curva, respetar la normativa de tránsito, ese es le objetivo”, agregó.

Aunque se espera que estas normas sean del pleno conocimiento y cumplimiento de parte de las persona que conducen un vehículo automotor, muchas de las pequeñas colisiones que suceden en las zonas urbanas tienen como causa la distracción por conducir y manipular un teléfono celular al mismo tiempo.

“Pequeñas colisiones producto de la distracción por ir en el celular o personas que tal vez conversando o que van comiendo, todos esos son distractores. Inclusive en la zona urbana muchos accidentes no es el conductor el que tiene la responsabilidad, es el peatón el que se le atraviesa; pero si usted va atento logra frenar, pero si no va a atento, de repente se le cruzó alguien y no va a frenar”, expresó Castillo.

No respetar la señal de prioridad es la segunda causa de incidentes viales durante este periodo vacacional, que significaría no respetar las señales de alto o el cambio de color del semáforo.

“Acá el semáforo en amarillo la gente cree que hay que acelarar para pasar antes del rojo y no es eso. La señal de amarillo es alerta, hay que detener antes de que llegue el rojo, pero aquí no respetan”, indicó el subinspector.

Respetar el derecho de prioridad, no detenerse sobre el paso cebra para peatones son otras de las acciones que se incluyen en la conducción a la defensiva.

“Claro, sabemos que el parque vehicular se ha disparado, nuestra ciudad ha crecido desordenadamente, no hay lugares de parqueo adecuado. Mucha gente se estaciona en las aceras y esa es una falta grave porque es zona para que el peatón pueda caminar”, comentó Castillo.

Por supuesto que la actitud de los peatones también es otro factor clave en la prevención de siniestros viales, como el uso adecuado de las pasarelas.

“Hay una que es famosa, la del parque Infantil (alameda Juan Pablo II). A cualquier hora que circule ahí la pasarela sola, las personas se molestan cuando les orientamos”, indicó.

De hecho, la imprudencia del peatón figura en las primeras cinco causas de fallecidos por accidentes, por lo que la Policía llama a acatar las recomendaciones.