Manes critica que FMLN avale “yankee go home”

Para la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, es difícil de creer y lamentable que el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y sus allegados utilizan frases como “Yankees go home”.

La diplomática estadounidense se refirió al tema en la entrevista “Frente a frente” en donde aseguró que la frase difundida por el FMLN no representa la forma de pensar de la mayoría de salvadoreños, consideró que la mayor parte quiere que entre las dos naciones haya una buena relación.

“Obviamente es lamentable cuando escuchamos estas frases de ‘yankee go home’ y de otras cosas que no quieren que nosotros estemos en este país y cuando escuchamos eso una parte de nosotros estamos como que ‘bueno, no puedo creer lo que estoy escuchando’, porque con 25 % de los salvadoreños viviendo en Estados Unidos, nuestra embajada es la más grande de este país y estamos invirtiendo tanto dinero y además tenemos una relación familiar y escuchar eso obviamente es lamentable. De nuestra perspectiva pensamos que eso no representa a la mayoría de los salvadoreños de este país y también afuera, nosotros creemos que la mayoría de salvadoreños quieren una muy buena relación con Estados Unidos”, afirmó Manes.

En ese sentido, dijo que aunque las ideas promovidas por el FMLN no representan al porcentaje mayor de la población, fue esta quien los llevó al Gobierno, “al fin del día los salvadoreños tienen que decidir si esa es la elección que quieren para su país”, enfatizó la diplomática.

Gerson Martínez, promovido como candidato presidencial del FMLN por la cúpula, la Comisión Política, reapareció en un evento político del FMLN organizado en la Universidad de El Salvador (UES) en donde a sus espaldas estaba una pancarta con la frase “yankees go home” (yankees, regresen a casa).

“Cada día es una oportunidad de fortalecer una relación y alimentar esta relación o no, y eso día a día se tiene que trabajar para mejorar la relación. No es que si está descuidando la relación no se puede pensar que tiene la misma relación que antes”, dijo Manes para llamar a recapacitar a funcionarios gubernamentales.

Las declaraciones del FMLN y la reacción de Manes se dan en un contexto donde la estabilidad de miles de salvadoreños con TPS en Estados Unidos es incierta pues no se sabe si darán otra prórroga.