Manuel Hándal quiere volver a ser alcalde de Usulután por el FMLN

El candidato a alcalde del FMLN en el municipio de Usulután, Manuel Hándal, realizó oficialmente su lanzamiento de campaña con una visita a la zona de los mercados.

"Elegimos los mercados porque este día es más accesible y hay menos personas circulando y nuestro objetivo es mostrarle nuestra solidaridad a todas las personas que trabajan en los mercados y a las personas del sector informal", dijo Hándal, mientras realizaba el recorrido.

El candidato dijo que de ganar las elecciones lo que pretende es mejorar los puestos de trabajo de las personas, que haya una mejor circulación de vehículos en las calles y aceras, pero dijo que en sus planes no está desalojar a los vendedores.

Hándal busca ser nuevamente alcalde, ya que fue jefe municipal en el periodo 2009-2012, siempre bajo la bandera del FMLN, pero en ese momento no fue elegido como candidato a la reelección y a la comuna usuluteca llegó a sustituirlo Francisco Meardi, del PCN.

Señaló que es consciente de la deuda que tiene actualmente la comuna, pero expresó que no es algo que no puedan solucionar, por lo que señaló que cuando el finalizó su periodo, no dejó deudas como la actual.

En el recorrido, Hándal y los simpatizantes del partido regalaron artículos del partido y también se unieron los candidatos a diputados en el departamento, entre ellos Jorge Shafick Hándal, primo del candidato a alcalde.