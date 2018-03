Marchan contra Bukele por incumplir prestaciones

Lee también

Miembros del Sindicato de Empleados y Empleadas Municipales de San Salvador (SEEMAS) y del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de la Alcaldía de San Salvador (SETRAMSS) protestaron ayer frente a la alcaldía para exigir al jefe municipal, Nayib Bukele, del FMLN, que cumpla con las prestaciones sociales, que según ellos, no entregan desde 2015.Los miembros de los sindicatos aseguraron que no han recibido los implementos, como botas y uniformes, para realizar sus tareas. “La entrega de las prestaciones sociales no las ha entregado desde 2015. Hay un presupuesto para todas esas prestaciones, los uniformes, zapatos y todo eso. Como miembro del SEEMAS denuncio los atropellos y las arbitrariedades que este alcalde está haciendo, violentando el derecho a los sindicalistas. Esos son atropellos que se suman a que no han dado las prestaciones”, dijo Arturo Rodríguez, secretario general del SEEMAS.Otro de los reclamos que hacen es que en la actual administración, según ellos, se les está eliminando los permisos sindicales y los permisos para las asambleas generales.“Esos son atropellos que se suman a que no han dado las prestaciones. También están haciendo traslados arbitrarios. Estamos condenando eso”, expresó el sindicalista Rodríguez.Mientras tanto, el secretario general del SETRAMSS, Óscar Rivera, dijo que las acciones del alcalde contra algunos sindicatos contradice su eslogan del buen manejo de los fondos públicos.“A nosotros nos incomoda porque el hombre (Bukele) tiene un eslogan que dice que cuando no se roba el dinero alcanza, a estas alturas no sabemos nosotros ni comprendemos nosotros por qué no le está alcanzando ni para comprar lo más simple de la clase trabajadora. No comprendemos por qué no le está alcanzando el dinero”, dijo Rivera.Por otra parte, los sindicalistas denunciaron que han tenido información de que la comuna busca despedir a unos 1,500 empleados el próximo mes.“Eso nos preocupa porque se pone en zozobra la estabilidad de toda la clase trabajadora”, expresó Rivera.Los sindicalistas advirtieron que no descartan en continuar con las acciones de protestas hasta que cumplan las prestaciones.