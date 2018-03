Marco Rubio califica de “vergonzoso” voto de El Salvador en la OEA

Lee también

"Voto vergonzoso de Haití, El Salvador y República Dominicana durante la reunión de hoy de la OEA en apoyo a Nicolás Maduro": estas fueron las palabras que el senador Republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, escribió en Twitter horas después de conocerse que los tres países en mención votaron en contra de la discusión sobre la situación política de Venezuela en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA).Ayer, Rubio advirtió a los tres países que su forma de voto podía afectar el apoyo estadounidense que reciben, pues el Congreso está considerando "importantes recortes al presupuesto de cooperación internacional".El senador también apuntó que sería difícil continuar asistiendo a países que no velan por la democracia. Pese a esto, el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, le respondió hoy diciendo que la cooperación del país estadounidense no debe estar sujeta a presión política.ARENA también catalogó como vergonzoso el voto de El Salvador. "Es una vergüenza para la política exterior de nuestro país y confirma una vez mas la visión antidemocratica del gobierno del FMLN", sostuvo el partido.Sin embargo, el Gobierno emitió un comunicado en el que confirmó su respaldo hacia el "proceso de diálogo" en Venezuela y además argumentó que el voto en contra obedece a la no intromisión en los asuntos internos de otro Estado.