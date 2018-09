Marcos Rodríguez llama "locuaz" a embajadora Jean Manes

El secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, calificó de "locuaz" a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, luego del anuncio de la embajada norteamericana de que "donde se identifique corrupción u otros hechos delictivos (en El Salvador), Estados Unidos considerará cancelar las visas de las personas involucradas y de sus familiares".

"Tenemos una embajadora (Manes) muy locuaz, creo que no hemos tenido un embajador tan comunicativo de Estados Unidos en los últimos 30 años. Eso es bueno por la transparencia, porque genera debate público, pero hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es un país importante, pero no es El Salvador", aseguró el funcionario durante la entrevista de televisión del noticiero Hechos.

En las última dos semanas, Manes viajó a Estados Unidos donde rindió informe ante altos cargos del Gobierno de Estados Unidos, luego de haber sido solicitada en Washington por el Departamento de Estado para conocer la decisión de El Salvador de romper relaciones con Taiwán.

"Estados Unidos permanece comprometido con apoyar los esfuerzos de nuestros socios para promover la transparencia, el Estado de Derecho, el crecimiento económico y los valores democráticos en la región y en el mundo", reza el comunicado emitido por la embajada.

Ante esto Rodríguez manifestó que un punto a rescatar de la postura de Estados Unidos es que el Gobierno norteamericano respeta la decisión de los países que han abierto relaciones diplomáticas con China —como El Salvador, Panamá y República Dominicana. "El hecho es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos termine de entender que los países tomaron una decisión soberana y que es conveniente para cada uno de sus países", aseguró Rodríguez.

Reacción de diputados

Por su parte, los diputados Jorge Schafik Hándal (FMLN) y Norman Quijano (ARENA) reaccionaron ante el anuncio de la Embajada de Estados Unidos y, a su modo, cada uno dio su visto bueno a la medida.

"¡Ah pues, hay un montón de funcionarios de ARENA que no van a viajar, esa es la conclusión! Ya tienen varios que tienen indicios de corrupción, por ejemplo, en el tema de sobresueldos, entonces varios no van a viajar ya. Esa es una decisión soberana de ellos (Estados Unidos) uno no puede decir sí o no, me parece o no me parece", dijo Hándal, quien aseguró que el país norteamericano convencerá cuando "aplique justicia pareja".

"Estados Unidos va a de veras convencer cuando aplique justicia pareja para todos, va a convencer que realmente aboga por lo que dice, él siempre dice que estamos por esto, estamos por otro, los principios de la democracia, vaya está bueno, pero ¿y las muestras?", agregó el subjefe de la bancada efemelenista en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Norman Quijano aseguró que se trata de una medida que debe "aplaudirse" puesto que al "corrupto debe perseguirse" en el país que sea.

"Aplaudir una decisión en ese sentido, al corrupto hay que perseguirlo aquí y en la China donde sea necesario, no tengo mayor inconveniente en eso; yo creo que los niveles de corrupción que hemos tenido en el país deben de ser castigados desde todos los ángulos, así que no tengo mayor objeción por eso, lo aplaudo. Los corruptos deben de ser identificados eso sí, deben ser claramente identificados para que el ciudadano también pueda estar consciente de que esta situación se combate desde todos los ángulos", aseguró Quijano, quien ayer fue parte de la sesión solemne en la que la Asamblea Legislativa declaró a Ciudad Delgado capital de El Salvador por un día (ver página 26).

"Yo creo que cada quien tiene que tomar la parte que le corresponde en una medida de esta naturaleza, sabemos que el FMLN ha protegido la corrupción, nunca hemos visto a un funcionario del FMLN que se pronuncie contra los señalamientos que hay de corrupción… los están protegiendo dándoles inmunidad y el caso más grosero es el de Mauricio Funes", agregó el presidente de la Asamblea.