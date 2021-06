Marea alta daña 13 viviendas en Acajutla

Habitantes de la comunidad La Coquera, de Acajutla, en Sonsonate, se han visto afectadas por un fenómeno natural de marea alta durante tres días, lo que ha provocado que al menos 13 viviendas sufrieran inundaciones. Se mantienen preocupados de que este fenómeno continúe y pierdan sus hogares.

Según lugareños, este fenómeno inició el miércoles, cuando un fuerte oleaje interrumpió su tranquilidad. Aseguran que el agua alcanzó un metro de altura, obligándoles a ingeniárselas para salvaguardar sus pertenencias.

"Los juguetes, ropa, el refrigerador se nos arruinó. Yo me preocupé por mis hijos, mi vecina me ayudó a sacar cosas, con lazos hemos subido las camas para que no se mojen", explicó Rosa Martínez.

Lamentaron que las autoridades de Protección Civil o Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no alertaran del fenómeno natural, que causaría daños en esta zona. Además criticaron que las autoridades se hicieran presentes 24 horas después de lo sucedido, dejándolos vulnerables a más daños.

El encargado de Protección Civil de Acajutla, Manuel Urías, explicó que este fenómeno podría extenderse hasta el próximo lunes.