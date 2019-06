María: "Nací el 1.º de junio de 1919. Acabo de cumplir 100 años"

María de Jesús Sánchez Quirós era apenas una niña cuando por las empedradas calles migueleñas conoció el primer vehículo a motor en el departamento de San Miguel, propiedad de un prominente hombre de negocios de la Perla de Oriente.

Entonces vivía en la casa de sus padres, ubicada en el barrio San Felipe de la ciudad de San Miguel, la misma donde actualmente reside con sus parientes más cercanos.

"Ya no me acuerdo cómo se llamaba el dueño del carro, pero sí recuerdo que le gustaba pasar pitando por todas las calles y los niños de la cuadra salíamos a verlo", cuenta la migueleña, quien de pequeña viajó en carreta y en tren, y en su juventud fue testigo de la transformación de la ciudad.

"Yo nací el 1.º de junio de 1919. Acabo de cumplir 100 años", dice con voz firme doña Mary, quien aún conserva una muy buena memoria y una salud envidiable.

"Yo como de todo, pero siempre me he cuidado bastante. Me dormía bien temprano, me levantaba a las 4 de la mañana y nunca anduve tomando licor", cuenta.

Durante sus 100 años de vida ha sido testigo de los principales acontecimientos que marcaron a la Perla de Oriente. Vivió el inicio de la modernidad y el cambio de las calles empedradas a otras de asfalto, que poco a poco se llenaron de todo tipo de vehículos.

También vio las erupciones del volcán Chaparrastique en los años setenta, y los terremotos de Jucuapa y Chinameca de 1951. Recuerda la alegría de los primeros carnavales de San Miguel y la construcción del edificio del Hospital San Juan de Dios.

Doña Mary fue hija única. Su padre era carpintero y su madre, ama de casa, que le enseñó el valor del trabajo y la honradez. Estudió hasta el sexto grado y posteriormente formó una familia, con una hija que le dio un nieto y varios bisnietos. Ayudó en la crianza de otros parientes que la quieren como a una madre. A todos les inculcó los mismos valores de vida que recibió de sus padres.

Para sacar adelante a su familia aprendió a manejar una máquina de coser en el taller de una artesana muy conocida en la zona. Gracias a estos conocimientos montó un pequeño taller donde elaboraba primorosas prendas bordadas que eran muy gustadas entre las migueleñas de la época.

Con el tiempo emprendió un pequeño negocio familiar: un merendero de comida casera y platos típicos que eran muy gustados entre los vecinos de su barrio. "Mi mamá hacía unos tamales de pato deliciosos. Todo lo que cocinaba era muy rico", dice Ana Gladys Sánchez, su hija.

Otra de las facetas de la migueleña es su gusto por la música de los artistas argentinos Carlos Gardel y Libertad Lamarque, sus favoritos. Su afición por esta música la llevó a convertirse en cantante de tangos e incluso llegó a presentarse en el Teatro Nacional Francisco Gavidia, de San Miguel, junto con otros artistas locales.

La parte espiritual fue y sigue siendo muy importante en la vida de doña Mary, pues siempre profesó el cristianismo y siguió el mandato de propagar las enseñanzas de la palabra de Dios.