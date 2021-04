María Pérez, 40 años elaborando escobas de palma de coco en Uluazapa

Desde hace 40 años, María Margarita Pérez, residente del municipio de Uluazapa, en San Miguel, se dedica a la elaboración de escobas artesanales de palmas de coco.

De esta forma, genera ingresos económicos para su familia. Actualmente sufre de reumatismo y dolores de cabeza, pero eso no le impide continuar con la producción de escobas porque es la forma de generar dinero para comprar sus medicinas.

Tiene 65 años y todas las actividades las realiza con dedicación, “yo me dije: ya que aprendí esto, vamos a trabajar. Al principio yo solita, pero cuando crecían mis hijas, me ayudaron. Antes se hacía bastante, ahora casi no, porque solo enferma paso, con dolores de cabeza ", dijo.

Explicó que cuando era joven, viajaba hasta el municipio de San Miguel para vender sus escobas, era muy conocida y tenía muchos clientes esperándola. Con el paso de los años, únicamente elabora las escobas que le solicitan por encargo.

Producto finalizado. Así lucen las escobas que produce niña María Magdalena. Foto: Emanuel Boquin.

“Antes me iba a vender a San Miguel, por el barrio El Calvario; la gente me compraba y rápido vendía hasta ocho docenas de escobas por día", comentó

Si usted desea apoyar o comprar las escobas de niña María puede comunicarse al número de teléfono: 7552-7993 o visitarla en el municipio de Uluazapa, en San Miguel .