María Victoria y su hija Nuris Marisol, hoy la ciudadana francesa Clélia Colomb, se reencontraron 37 años después en las cumbres de Tamanique

Fotografía de Victoria sosteniendo en brazos a su entonces recién nacida hija Nuris Marisol. Foto: Jorge Carbajal

La mamá viajó más de 3 mil kilómetros desde la costa Este de Estados Unidos y la hija, más de ocho mil kilómetros desde Francia. La misión era verse cara a cara una vez más, algo que no era posible desde hace 37 años, cuando se separaron. Si bien Nuris Marisol era una bebé de 9 meses de vida cuando se separó de su madre biológica, el deseo de conocerla y de volver a recibir un abrazo suyo se cumplió después de un largo viaje.

Hubo que esperar 37 años para volver a verse. La iniciativa para lograr ese objetivo la tomó Nuris Marisol, hoy Clélia Colomb, una ciudadana francesa que trabaja en el ramo de la medicina natural propia de Francia y que gusta de viajar por el mundo conociendo culturas ancestrales.

Hace tres años, estando en Perú, Clélia Colomb tomó la decisión de aprovechar ese viaje desde Europa hasta América para buscar sus raíces, esas que perdió el día que fue dada en adopción por su misma madre, María Victoria. Así, Clélia Colomb vino a El Salvador y buscó la ayuda de la organización humanitaria Probúsqueda para tratar de ubicar a su madre biológica.

La institución que trabaja con casos de separaciones y desapariciones en tiempos de la guerra civil en El Salvador, desde finales de la década de los 70, comenzó la investigación.

Fueron primero a La Palma, Chalatenango, para indagar sobre su pasado, ya que sus padres adoptivos le habían dicho que era de El Salvador y que había nacido en La Palma. Buscaron su partida de nacimiento y el personal de la alcaldía contactó a Guadalupe Zúniga, hermana de María Victoria. Ellas se comunicaban por medio de llamadas telefónicas y de esa forma Guadalupe le dice a María Victoria que "su hija la anda buscando".

Al escuchar el nombre de Nuris Marisol, la madre sabe que se trata de su hija entregada en adopción hace 37 años y le manda una solicitud de amistad por medio de Facebook; empiezan a comunicarse de forma virtual.

"Gracias al poco inglés que sabía, nos comunicábamos", dice María Victoria. Ella habla español y un poco de inglés, ya que desde hace 35 años vive en Boston. La hija biológica habla francés y algo de inglés. Así lograron coordinar el reeencuentro en El Salvador.

No lo quisieron ni en Estados Unidos ni en Europa, ya que la idea era hacerlo en la tierra nativa de ambas. Del papá de Clélia no se supo nada, ya que según María Victoria participó de la guerra en la zona de Chalatenango y hasta donde supo, murió.

El papá biológoico de Clélia quería que María Victoria formara parte de la guerrilla, pero al quedar embarazada ella, optó por viajar a San Salvador para alejar a su bebé de la zona de guerra. Clélia nació en La Palma y quedó asentada como habitante de ese lugar del departamento de Chalatenango.

"Eran tiempos difíciles, creo que de no haber dado en adopción a ella quizás ni viva estuviera. Eran tiempos difíciles y de mucha pobreza, luego llega el peligro de las drogas, de la ganga (maras), me arrepiento y no me arrepiento de haberla dado; hoy ella está bien ", dice la madre biológica.

Mientras que sobre su separación a los 9 meses de edad de su madre, Clélia solo lamenta que las personas que la llevaron a Francia quedaron de estar en comunicación con su familia biológica y mandar fotos, algo que no hicieron.

Luego de dar en adopción a su pequeña, María Victoria se acompañó con otra persona y tuvo dos hijos más. Luego de un tiempo en El Salvador viajó de forma ilegal a Boston, Estados Unidos, donde ha estado viviendo. Cuando ahorró lo suficiente, mandó a traer a los dos hijos que había dejado en suelo salvadoreño, Jorge y a Ricardo.

Los hermanos viven actualmente en Estados Unidos y tienen sus propias familias. En Estados Unidos, María Victoria procreó junto a otra pareja a Yesenia Maribel y a Fredy, los menores de los cinco hermanos.

LA PRENSA GRÁFICA viajó con Probúsqueda para ser testigo del reencuentro de estas dos mujeres, madre e hija, quienes rodeadas de la familia materna de María Victoria se reencontraron en Tamanique, La Libertad. Es ahí donde viven los abuelos maternos de Clélia, junto a Juan Antonio y a Medardo, parte de los once hermanos que María Victoria tuvo, aunque algunos de ellos fallecieron siendo aún bebés.

Con un almuerzo de pollo, arroz torrillas recién hechas, y atol de elote y elotes salcochados de postre, toda la familia celebró el reencuentro. María Victoria regresará a Boston el próximo 24 de agosto y Clélia, quien se ha hecho acompañar por su novio Florian en este viaje, regresará a Europa esta semana.

María Victoria, su hija Clélia y el novio Florian, en la casa de la familia Escobar en Tamanique, La Libertad.

Clélia solo observa su alrededor y sonríe. "No podía venir (a América) y no buscar mis raíces. Cuando estuve en Perú, decidí venir a El Salvador", comentó.

Ella ha disfrutado cada minuto el reencuentro con sus raíces y acepta los gustos culinarios de El Salvador. A pesar de ser ciudadana francesa, sus rasgos propios de El Salvador la hacen más salvadoreña que muchos.

Madre e hija han acordado seguir en contacto por el resto de sus vidas, así como reunirse con el resto de familiares y hermanos. La foto de familia no podía faltar con los padres de María Victoria, don Medardo, de 84 años, y doña Pilar, de 76 años, abuelos maternos de Clélia.

La familia Escobar se reunió para recibir a Clélia y su novio Florian, quienes viajaron desde Francia para encontrarse con la familia biológica de Clélia.

Desde la casa materna se ve el océano Pacífico y el lugar tiene un clima especial todo el día, particularmente en las tardes. "Aquí es bien fresco, en la tarde sube la brisa del mar", dice Juan Antonio, uno de los tíos de Clélia.

Antes del reencuentro, Juan Antonio y su hermano Medardo construyeron la casa en la que se dio el esperado reencuentro. María Victoria aportó el dinero para la construcción del lugar, que antes era solo un rancho, lugar en el que ella vivió antes de ir a Chalatenango en tiempos de la guerra y antes de viajar a Estados Unidos.

Los más de 11 mil kilómetros que ambas viajaron para reunirse, más de 22 mil kilómetros con el viaje de vuelta, serán aprovechados hasta el último momento. Andan viajando por todo El Salvador, como madre e hija, y ahí también anda la tía Guadalupe Zúniga.

Según Probúsqueda, en lo que va de 2021 han logrado resolver de forma exitosa el reencuentro de cinco casos de padres e hijos separados durante los años del conflicto armado en El Salvador.

Actualmente, la organización Probúsqueda también da asistencia y asesoría a familias que buscan a sus hijos por desaparición forzada.