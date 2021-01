María busca a su hijo desde hace tres años

El 26 de abril de 2018 fue un día que marcó la vida de María Hernández, ya que es la fecha en que desapareció su hijo Nelson Alexander López Rochat, a quien busca desesperadamente desde hace casi tres años.

Alexander, como le llama su madre, fue visto por última vez ese día cuando llegó al trabajo de su padre Alberto López, ubicado en el centro de Santa Tecla. "Se fue enojado porque su papá no le dio dinero, desde entonces no sabemos nada de mi hijo", relató María.

Una cámara de la ciudad de Santa Tecla registró su paso por una de las calles de la colonia Los Cipreses, pero es lo único con lo que cuentan las autoridades, porque no hay más pistas del paradero del joven.

“Salió la noticia de un cementerio clandestino y fui a la Fiscalía para preguntarles si iban a exhumar los cadáveres, pero me dijeron que no tenían conocimiento. Ni siquiera tomaron los datos de mi hijo”.



María Hernández, madre de Nelson Alexander López

Alexander tenía 17 años cuando desapareció y estudiaba segundo año de bachillerato en modalidad a distancia en un instituto nacional de Lourdes, Colon. Por ello, el joven no salía tan frecuentemente de su casa y sus familiares desconocen información de sus amigos. "Nunca había faltado a la casa", afirmó su madre.

Sus padres han tocado las puertas de varias instancias para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo. Pusieron la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Tecla y en la Fiscalía General de la República (FGR), pero hasta la fecha no han tenido resultados que esclarezcan el caso y den pistas de dónde está Alexander.

María lamenta la lentitud en las investigaciones por parte de las autoridades y la "frialdad" con la que son atendidos los familiares de las personas desaparecidas. "Una fiscal me dijo: ‘Ay, si su hijo por ahí debe andar, ya va a aparecer’. Pienso que no le dan importancia", aseguró.

La angustia de María no tiene tregua. Vive pendiente de las noticias en los medios de comunicación con la esperanza de que algún caso esté relacionado con la desaparición de su hijo. "Salió la noticia de un cementerio clandestino y fui a la Fiscalía para preguntarles si iban a exhumar los cadáveres, pero me dijeron que no tenían conocimiento. Ni siquiera tomaron los datos de mi hijo", afirmó.

Su afectación física y emocional ha sido marcada durante estos casi tres años dedicados a la búsqueda de su hijo, por lo que decidió pedir ayuda en la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), donde recibe atención psicológica y asesoría legal.

"Fue una luz para mí que me dijeran que estaba esa institución. Ahí me encontré con madres que tienen el mismo dolor que yo y juntas nos apoyamos, porque esto realmente es duro", sostuvo, en referencia al grupo de apoyo dirigido por la psicóloga de ASDEHU.

"Vivimos con miedo porque también tenemos que proteger al resto de la familia, pero también con la ansiedad de querer saber qué pasó con mi hijo. Tengo la esperanza de que un día aparezca Alexander", afirmó María.

Según Pedro Cruz, director de ASDEHU, son 75 los casos de denuncias de personas desaparecidas que ha documentado dicha entidad y a los que están dando seguimiento, de los cuales el 80 por ciento son hombres y el 20 por ciento son mujeres. "Hay buen número de personas desaparecidas entre los 13 y 28 años. En este rango de edades también están la mayoría de mujeres desaparecidas", sostuvo.

Los datos oficiales indican que las desapariciones de menores de edad no cesan. Según la Fiscalía, de enero a diciembre de 2019 se registraron 769 casos, mientras que de enero a noviembre de 2020 se contabilizaron 1,222 denuncias.

Apoyo a familias

La organización ASDEHU está dando seguimiento a 75 casos de denuncias de personas desaparecidas, de las cuales el 80 por ciento son hombres (60) y el 20 por ciento son mujeres (15); la mayoría en edades entre los 13 y 28 años, según informó el director de dicha entidad, Pedro Cruz.