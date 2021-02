María pide ayuda para reconstruir su vivienda

María Antonia Cabrera, de 73 años, es una mujer que reside en la colonia Milagro de la Paz de San Miguel, a quien el domingo por la mañana su humilde vivienda fue reducida a cenizas por un incendio.

Doña María solicita ayuda para reconstruir su vivienda, víveres y ropa porque perdió todas sus pertenencias. Dijo que se encontraba afuera de la vivienda a la hora del incendio y vecinos la buscaron para notificarle de los daños en su humilde casa de láminas y madera de ocote.

"Esto es triste, cuando le toca a uno la desgracia... se me quemó la cama, la hamaca, todo, solo me quede con un vestido que tengo colgado en otro lugar, que por cierto, gran olor a quemado tiene", dijo

Comentó que vivía sola en esa vivienda y que en ocasiones, tiene por costumbre hacer quema de alguna basura para que el humo espante los zancudos, sin embargo, aseguró que ese día no lo había hecho, por eso, le resultó una sorpresa que su vivienda se incendiara.

Manifestó que, "necesito que la gente me pueda brindar ayuda para comprar una camita, ya que la que tenia se quemó y no tengo dinero para comprar otra".

Agregó que durante el incendio también perdió todos sus documentos de identificación y los de su madre. Actualmente duerme en un cuarto que vecinos y familiares le han acomodado para que pueda pasar la noche, esta mujer que padece ceguera en un ojo.

También perdió un bastón que le habían regalado "lo cuidaba porque abajo tienen una ruedita, y me daba miedo dañarla porque cuando es así hay que comprarle una nueva y no tengo para hacerlo, pero se me quemo con la casa ,hoy solo este hierro (forma de bastón) ando".

Si desea ayudar, puede visitarla en el pasaje Flor Blanca de la Colonia Milagro de la Paz o llamar al número 7877-0539.