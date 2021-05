Mario Durán inicia periodo con nueva deuda para la alcaldía

Luego de casi dos años como ministro de Gobernación, ayer Mario Durán tomó las riendas de la Alcaldía de San Salvador, de la que hace tres años se marchó siendo asesor. Vuelve para ocupar la silla edilicia que, años atrás ocupó su líder, el ahora presidente de la república, Nayib Bukele.

Con Bukele no sólo comparte la pertenencia al partido Nuevas Ideas, sino también la complicidad en la construcción del Mercado Cuscatlán, la obra insignia de la gestión Bukele en la capital y por la cual la Corte de Cuentas de la República (CCR) solicitó a Durán, Bukele y otros 15 miembros del concejo municipal del periodo 2015-2018 la restitución de más de $3 millones.

Previo a la primera sesión de su concejo municipal,en su primera aparición pública como alcalde, al ser consultado sobre este tema, Durán sonrió y aseguró que la Corte de Cuentas no les ha solicitado tal restitucióny no los ha hecho responsables.

Con este y otros señalamientos a cuestas, otra de las preguntas de la prensa fue sobre la transparencia en su gestión, sobre todo en lo que respecta a las sesiones del concejo municipal, donde, normalmente, las decisiones se toman a puerta cerrada.

"En este momento vamos a evaluar cada una de estas cuestiones. Es el primer acercamiento y la primera plática que vamos a tener con los concejales de la oposición, nosotros estamos abiertos a cualquier situación", respondió Durán.

Sin embargo, la opción de que las sesiones del concejo sean abiertas a los medios no fue uno de los 100 puntos que sí incluyó para la primera sesión del concejo, según informó Héctor Silva, concejal de Nuestro Tiempo (NT). A esta primera sesión la prensa tampoco tuvo acceso y una vez finalizada, ni Durán ni los concejales de Nuevas Ideas dieron declaraciones a la prensa.

La poca apertura ya se veía venir desde que, antes de las 8:00 a.m., personal de la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial se hiciera presente a las instalaciones de la alcaldía y fueran ellos, y no el personal de comunicaciones de la comuna, quienes se encargaran de permitir o restringir el acceso a la prensa. Incluso anunciaron que al final de la sesión no habría declaraciones para informar las decisiones que se tomaron.

A través de los concejales de la oposición y de unos pocos tweets de Durán, se conoció que en la sesión se tomaron varias decisiones. La primera, una en la que no acertaron: el nombramiento de la diputada Suecy Callejas como secretaria de Cultura de la alcaldía, medida que les costó una serie de críticas en redes sociales por el rol de legisladora que ocupa Callejas.

Minutos más tarde, según se conoció , Callejas se comunicó con Durán y manifestó que no ocuparía el cargo porque es "incompatible con su puesto de legisladora", por lo que su nombramiento duró solo unos minutos. Otra de las decisiones fue despedir a más de 50 personas de la alcaldía. Sobre esto, la concejal Michelle Linares (ARENA) aseguró que no se trata solamente de los cargos de confianza y que no habrá derecho a indemnización.

"La mayoría son despidos, incluso de las áreas menos estratégicas o de menos de confianza, quienes no van a tener la oportunidad de un retiro voluntario ni una indemnización. Intentamos platicar sobre aprobar un retiro voluntario y decir que estas personas, ni modo, se iban así de un día para otro", expresó.

Luego, se aprobaron tres préstamos. Entre ellos, uno de $8 millones para cubrir las retenciones salariales que la anterior administración adeuda a los empleados municipales. El exalcalde Ernesto Muyshondt argumentó, en ocasiones anteriores, que esto se debía a que la recaudación municipal disminuyó durante la pandemia y al impago del Fondo para el Desarrollo Social de las municipalidades (FODES). Otro de los préstamos es de $10 millones para pago de proveedores a los que la alcaldía les adeuda.

Durán también aprovechó para someter a votación el cambio del escudo de armas de la ciudad, aunque en redes sociales ya había sido cambiado horas antes.

La oposición votó en contra por considerarlo un gasto innecesario en los momentos críticos de las finanzas municipales.Aún así, los votos de Nuevas Ideas lo aprobaron.