Mario Gómez reaparece tras intervención arbitraria de la PNC y llama a organizarse, denunciar y no callar abusos

El especialista digital Mario Gómez, quien se ha mostrado públicamente como opositor a la imposición del uso obligatorio del bitcóin en El Salvador, reapareció este miércoles con un mensaje en Twitter, una semana después de que fuera intervenido arbitrariamente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y liberado mediante la presión social contra el Gobierno.

"El hecho de que tenga opciones ahorita es gracias a que muchísimas personas alzaron la voz en redes sociales y en las calles, al trabajo de organizaciones como Azul Originario, Cristosal y muchas otras que denunciaron el procedimiento arbitrario del que fui sujeto", dijo en un video.

Durante la semana que transcurrió desde su captura y liberación, no se había conocido nada de Gómez en redes sociales y este miércoles se pronunció mediante una cuenta de Twitter creada recientemente.

"La razón por la que no he usado mis redes es porque las dejé configuradas para que ni yo pudiera entrar si alguien me robaba mis dispositivos. Así que me tomará un tiempito volver a tener acceso a ellas. Para mientras podemos hablar por acá", explicó.

Dijo que se encuentra "bien" y "en un lugar seguro" pero lamentó que la semana pasada sus derechos "fueron vulnerados con la utilización arbitraria de instituciones estatales" y "todo por el simple hecho de dar mi opinión técnica sobre las limitaciones a las que se enfrentaría la implementación del Bitcóin en El Salvador".

"La única defensa que tenemos somos nosotros mismos, organizándonos, formando redes, no callando, denunciando, eliminando esas barreras mentales que nos separan. Para que si vuelven a intentar hacer a cualquier salvadoreño algo como lo que me hicieron a mí, sepan que van a encontrarse una red de apoyo incluso más grande que la que yo tuve", manifestó.

Gómez fue detenido por la PNC mientras se conducía en su vehículo junto a su madre, supuestamente con versiones de que el carro que conducía había sido reportado como involucrado en un accidente, dijo su abogado. Fue llevado por una patrulla sin explicar los motivos y sin que existiera una orden de la Fiscalía ni de un juez. La Policía defendió su actuar luego argumentando una supuesta investigación, de la cual la Fiscalía dijo que no tiene conocimiento.

La Policía incautó los teléfonos del joven e intentó quitarle la laptop a su madre cuando esperaba a las afueras de la delegación, pero la presencia de medios de comunicación en el lugar hicieron que el agente que pedía el equipo sin una orden legal desistiera.

Gómez cuestionó hoy qué hubiese pasado con él si las condiciones en que fue intervenido hubiesen sido diferentes.

"¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona que no tiene estas redes de apoyo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido internet? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado ahí mi mamá? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ese día en Soyapango? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado la prensa? ¿Qué hubiera pasado si la gente no hubiera alzado la voz? Quién garantiza que cualquier otra persona que tenga una opinión distinta no sea perseguido y tenga opciones? Si estoy aquí, hablando, es por todas esas personas que se unieron a denunciar y evidenciar los abusos", planteó.

Por otro lado, aseguró que seguirá dando su "opinión técnica sobre los asuntos relevantes del país porque al igual que todos mi único deseo es que El Salvador sea un lugar donde cada salvadoreño pueda desarrollar una vida integral, plena y en libertad".

El martes, la capital salvadoreña fue el escenario de múltiples marchas en las que cientos de ciudadanos rechazaron la imposición del bitcóin y llevaron hasta la Asamblea Legislativa una petición de derogatoria de la Ley Bitcóin que fue ignorada por los diputados de Nuevas Ideas que conforman la mayoría del congreso.