Mario Ponce: "El problema está en el control de los grupos parlamentarios"

Mario Ponce salió al paso del intento del presidente Nayib Bukele de usar sus declaraciones en conferencia del viernes de la semana pasada para intentar decir que Ponce admitió la existencia de "plazas fantasmas" en la Asamblea. No solo eso, sino que también hizo una diferencia entre los empleados institucionales legislativos, y los que pertenecen a las fracciones de los partidos. Ahí, en los grupos parlamentarios, es donde, dice, está el lío del asunto. Esta es una transcripción de la conferencia que Ponce dio ayer para intentar aclarar lo relacionado al tema.

Sobre el decreto de retiro voluntario que se aprobó al inicio de su gestión, el presidente asegura que usted confirmó con eso la existencia de plazas fantasmas en la institución, ¿en qué consistía ese decreto?

En primer lugar, hay que reconocer que tienen una habilidad de sacar de contexto la información o las declaraciones que uno da. Él busca generar contradicción y generar lo que a él le encanta. Él disfruta eso. Si ustedes revisan, no es eso lo que quise decir. Yo manifesté que se emitió un decreto, el 551, publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de enero de 2020. El decreto este fue exclusivamente para personal institucional, no para empleados partidarios. Eso quiero aclararlo. El decreto era para personal institucional, gente que tenían, las mujeres 55 años, los hombres 60, y que podían optar o tramitar su jubilación para disminuir el número de empleados de la institución. Muestra de ello que esas 14 personas que se fueron se congelaron las plazas. Unas eran por ley de salario otras por contrato institucional, no era un beneficio para empleados de grupos parlamentarios. No estaban los grupos beneficiados con este decreto. Entonces, creo que al final lo que generó fue confusión y tratar de sacar de contexto para su beneficio, no sé qué gana, pero así funcionan las cosas

Norman Quijano dijo que mientras fue presidente de la Asamblea reinstaló personal por sentencias de la Sala de lo Contencioso...

Esas plazas de las que habla Norman Quijano es personal que fue contratado en la anterior administración a él (administración de Guillermo Gallegos, de GANA). Ustedes ya sabrán de quién . Y eran todos exdiputados, suplentes, asesores, una buena cantidad de personas de ese partido político. Fueron ingresados a la institución en el tiempo de prohibición. Lo que sucedió es que ese personal que Norman echó eran personas que habían sido contratadas en los últimos meses del período del anterior presidente (Gallegos), personas que se fueron a los tribunales y a la CSJ. En mi período me ha tocado reinstalar alrededor de 23, 28 personas por orden judicial. A eso se refería Norman, que tribunales y CSJ nos ordenaron reinstalar y pagarles salarios caídos, y eso lo hemos hecho porque no podemos desobedecer sentencias de los jueces.

¿Hubo control de dónde fueron reinstaladas estas personas?

Se reinstalaron a la institución, como plazas institucionales y terminaron, siempre, manteniendo el vínculo con el grupo parlamentario del partido que los había contratado. En la parte institucional te puedo asegurar que todos siguen los procedimientos legales ordenados para el registro de su entrada y su salida. El problema no está en la parte institucional, el problema está en el control que los grupos parlamentarios deben de tener, y ahí no se mete esta presidencia. Mi obligación es que me presentan una propuesta para la contratación de personal, siempre y cuando esté dentro del monto asignado, para que puedan tener personal contratado. En este caso, esta es una situación muy propia de los grupos, no de la institución.

Podría haber personas que no cumplen, pero son responsabilidad de los partidos, entonces...

Es que cada grupo parlamentario es responsable de tener los controles y al momento de hacer las auditorías correspondientes, ellos tendrán que responder. Mi obligación llega hasta contratarles el personal. Esa es toda mi facultad, pero que yo venga y tenga injerencias en un grupo parlamentario, no. La presidencia no se mete en asuntos de grupos parlamentarios. Controles, normas de disciplina, los pone cada jefe de fracción, si van a llevar un libro donde tengan que registrar entradas y salidas de los empleados, todo depende de ellos.

Entonces han fallado las jefaturas de fracción para llevar un control…

Bueno, yo no puedo asegurar que las tales "plazas fantasmas" existen. Hay que conceptualizar qué significa "plaza fantasma". Eso es que la persona no existe y alguien esté haciendo el cobro. Eso (acá) no existe, la persona es real. Ahora que está haciendo otras actividades diferentes a las de la institución, por supuesto. No se contrata a personas de grupo parlamentario para hacer cosas de la institución porque esta ya tiene su personal especializado. La institución funciona con su personal. Así que este no tiene nada que ver con las funciones propias de la institución para su papel como órgano.

Cuando usted entró a presidencia, ¿se le presentó de parte de los grupos el estado o necesidad de contrataciones?

Lo que sucede es que son grupos que ya traen toda una historia, no son grupos que nacieron ayer como en el caso de los nuevos que van a participar y van a necesitar su personal de primera mano, no tienen historial de personal acá. Lo que ellos solicitan una vez hayan sacado el número de diputados, si sacaron más tienen derecho a más personal, si sacaron menos tienen que ajustar la planilla disminuyendo el presupuesto y recortando personal. En algunos casos, al final es el mismo personal que ha venido funcionando, no hay mayores cambios. Pero se ajusta a un presupuesto determinado de acuerdo al número de diputados de cada grupo.

En la conferencia mencionó que en unas de las presidencias anteriores se usó el dinero del seguro médico…

Lo que les manifestaba, y ustedes pueden averiguar, a la llegada de esta legislatura (2018), encontramos una gráfica de cómo se había elevado el número de contrataciones y la conclusión a la que llegamos es que habían utilizado el seguro médico. Este ya no se volvió a aprobar al año siguiente porque ya estaba comprometido, lo habían orientado hacia la partida 51 (remuneraciones). Verán, ya no tenía margen de maniobra y como hemos venido con el mismo presupuesto desde 2016 no se podía cambiar.

Cuánto porcentaje del presupuesto de la Asamblea se usa para salarios…

De los $58.3 millones, la Asamblea está erogando alrededor de $55 millones solo para pago de salarios.

El diputado Reynaldo Cardoza mencionó que la junta, además del decreto que había impulsado al inicio de su gestión, había intentado impulsar otro decreto de retiro voluntario antes que finalizara esta legislatura...

No es cierto. Esta presidencia no está pensando en decretos de retiro voluntario, si lo va a hacer que lo haga la próxima presidencia, no este servidor. No tengo porqué venir y resolver un problema que quise resolver en su momento. Alguien mencionó, pero fuera de reunión, la posibilidad pero no estábamos reunidos y las cosas que no son formales no les doy la certeza que es un tema que hemos debatido. Alguien lo dijo, ya levantado, que porqué no echábamos a andar un decreto y les dije que yo no estaba en la disposición de acompañar uno.