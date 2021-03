Mario Ponce: "Este Órgano no entorpece ninguna investigación"

Sin mencionar directamente al órgano ejecutivo, pero ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, defendió el apoyo que el órgano que preside ha dado a la Fiscalía General de la República (FGR) para la recolección de información en la investigación por supuestas plazas fantasma en la institución, a diferencia de obstáculos que la misma FGR enfrentó en su momento cuando allanó el ministerio de Salud, hace varios meses.

"Los otros órganos, al final, si no lo hacen, debo entender que no hay un compromiso al cumplimiento de la constitución y la ley. Aquí ningún miembro de seguridad ha entorpecido el ingreso de los fiscales; al contrario, se les da todas las facilidades, el espacio suficiente y se les trata con el respeto debido y se les va a dar toda la colaboración", indicó Ponce, un día después que los fiscales llegaran al recinto legislativo, ante la apertura de un expediente para investigar las supuestas plazas fantasma en la institución.

Ponce hizo un llamado a permitir que la FGR se tome el tiempo que considere necesario para recolectar las pruebas e incautar el equipo que considere necesario. De hecho, ayer, además de la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea, los fiscales también registraron las oficinas de los grupos parlamentarios de ARENA y GANA (ver nota secundaria).

El presidente de la Asamblea no vio ningún problema en dicha situación. Agregó que si bien el problema de las plazas fantasma se da por la falta de control de los grupos parlamentarios, sus planillas se encuentran en recursos humanos de la Asamblea, y por eso era lógica la recolección de información en dicha oficina.

"Los fiscales tendrán que determinar qué área van a ver, y cualquiera que necesiten se va a colaborar, se les va a dar información. Como todo se concentra en RRHH ahí pasan también las planillas para grupos parlamentarios, por tanto es correcto que la FGR esté concentrada en RRHH. El jefe de RRHH está dando toda la información, no tiene porqué no darla", indicó el presidente legislativo.

Asimismo, Ponce no quiso entrar a valorar si así como la Asamblea está siendo intervenida por la posibilidad de que existan plazas fantasma, también el órgano judicial y el propio ejecutivo deberían someterse al mismo escrutinio.

"No quiero juzgar si eso sucede en el judicial, municipalidades o ejecutivo, porque no tengo acceso a la información. Me imagino que evitan manifestar lo que realmente acontece al interior de estas instituciones; a diferencia de este órgano que, por ser plural, todo lo expresa, y quien lo expresa lo dice y cree que no hay repercusiones. Ahí están. Tenemos que ver que este tipo de cosas tiene que investigarse, y aclararse", puntualizó.

"Que respondan"

Luego, en el mismo tema, Reynaldo Cardoza (PCN), también miembro de junta directiva, fue enfático en decir que cualquier diputado al que le sea encontrada una irregularidad en el tema deberá responder de forma personal por ello.

"Si existen, que respondan las personas que tienen esas plazas. Que responda quien salga salpicado", indicó, al tiempo que recordó: "los expresidentes que han estado en junta tenían un acuerdo para contratar personal a discreción, que solo ellos lo sabían. Actualmente, Mario Ponce lo hace con conocimiento de junta, creo que es el único que ha tenido contratación de plazas con toda la junta directiva".

"Fiscalía no te va a dar avance de investigaciones en estos momentos. Es un tema reservado y que lo están investigando", mencionó, también, Cardoza.

Ponce y Cardoza fueron los únicos miembros de junta directiva que hablaron sobre el tema. En el caso de Rodolfo Parker (PDC), este aseguró que lo haría luego de la reunión de junta, y también el personal de comunicaciones de Guillermo Gallegos (GANA) indicó que este hablaría luego de la reunión. Sin embargo, de ninguno hubo declaraciones a medios de comunicaciones en el tema, así como tampoco del FMLN o ARENA.