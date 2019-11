Mario Ponce asume como presidente de la Asamblea

Mario Ponce, diputado del PCN, asume hoy la presidencia de la Asamblea Legislativa, tal como quedó plasmado en el protocolo de entendimiento que se estableció en mayo del 2018.

"Mi compromiso (es) seguir impulsando las prácticas de buen gobierno basadas en la legalidad, la transparencia, la eficiencia, eficacia y economía", dijo Ponce ayer durante una conferencia de prensa que dio.

Aunque las intenciones de cambiar el protocolo de entendimiento para que Ponce no asumiera la presidencia parecían haberse disipado, ayer la diputada de ARENA, Milena Mayorga, avivó la polémica al decir que dentro de su fracción todavía no habían desistido de ese cometido.

Mayorga dijo que uno de los nombres que se barajaban para sustituir a Ponce era el del diputado del GANA, Francisco Zablah.

"No sé nada, yo siempre he dicho que si se cambia el protocolo de entendimiento me gustaría asumir la presidencia, pero en este momento no sé nada", respondió el diputado Zablah cuando se le consultó sobre lo declarado por Mayorga.

Por su parte, el jefe del grupo parlamentario de ARENA, Carlos Reyes; el diputado del FMLN, Manuel Flores; y el jefe de la fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, aseguraron que sus partidos estaban porque se cumpliera lo plasmado en el protocolo.

Expectativas

Ante el cambio de presidente en la Asamblea, las fracciones legislativas se mostraron expectantes a un posible cambio en la relación que esta institución mantiene con el Ejecutivo.

En ese sentido, el diputado de GANA, Mario Tenorio, dijo que durante estos meses que lleva Nayib Bukele en la presidencia de la República hubo confrontación contante entre ambos Órganos de Estado.

"Hay que trabajar en armonía y en consonancia con el resto de Órganos del Estado y, consecuentemente, con sus instituciones", dijo Tenorio.

Por su parte, Flores dijo que incluso dentro de la Asamblea se debe mejorar la relación que existe y se deben respetar los derechos laborales de los empleados, esto ante una posible reestructuración de plazas dentro de la Asamblea.

El ahora expresidente de la Asamblea, Norman Quijano, se despidió del máximo cargo dentro del Parlamento con un discurso ante el pleno legislativo.

"Fue un honor haber trabajado y dado mi mayor esfuerzo para impulsar transformaciones que permitieran mantener la independencia, la pluralidad de pensamientos y el intercambio de ideas en este órgano legislativo, todo esto en el marco del respeto", dijo Quijano en su discurso.

Reiteró que durante los 18 meses que estuvo como presidente de la Asamblea redujo los gastos y optimizó el uso de los fondos.

Por su parte, Ponce prometió que iba a trabajar de manera conjunta con el resto de directivos y las fracciones parlamentarias.