Mario Tenorio cuestiona idoneidad de Juan José Dabout para candidato del BID

El diputado de GANA, Mario Tenorio, cuestionó la posible candidatura del exministro de hacienda, Juan José Daboub, para presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Quiero ser muy honesto, no me alegra esa propuesta. No me alegra esa propuesta por la condición de la persona. Es una persona cuestionada en su momento, es una persona que manejó las finanzas en un gobierno cuestionado y, por lo tanto, no obstante es una decisión que no le atañe a este Órgano de Estado (Asamblea), si me lo pregunta en el plano particular yo considero que hay demasiados señalamientos entorno a esta persona", expresó Tenorio.

Daboub fue funcionario en el gobierno del ex presidente de ARENA, Francisco Flores, y actualmente es presidente y CEO de The Daboub Partnership, y director ejecutivo fundador del Instituto de Adaptación Global.

Para Tenorio, el haber sido parte de ese gobierno "le resta mucha idoneidad y le resta credibilidad".

El encargado de presentar la candidatura es el presidente de la república, a través del ministro de Hacienda. E l voto de Estados Unidos es decisivo, y se conoce que la administración de Donald Trump apoyaría su nominación.

Daboub dijo a LA PRENSA GRÁFICA que se siente honrado por el reconocimiento que está recibiendo en el país e internacionalmente, pero "el hecho más importante en esta etapa es que es una facultad exclusiva del presidente Bukele decidir si habrá o no habrá un candidato salvadoreño, y si habrá un candidato salvadoreño, la decisión de quién sería ese candidato también es un asunto exclusivamente decidido por el presidente".