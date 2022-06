Mario perdió su pierna tras ser detenido en el régimen

Un mes con 11 días cumplió ayer Mario A. de estar ingresado en el Hospital Nacional Rosales, luego de ser trasladado el 3 de mayo desde el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Su familia narró que recientemente le amputaron su pierna derecha y parte de su pie izquierdo, ya que Mario es una persona con padecimiento de diabetes.

Él fue capturado durante el régimen de excepción el 25 de abril y su familia denunció que durante el tiempo que ha estado recluido nunca les han permitido ingresarle sus medicamentos para tratar esa enfermedad.

Su esposa relató que recientemente obtuvo la autorización de ingresar a verlo al hospital y que él le aseguró que debido a una herida en uno sus pies, que no fue atendida oportunamente, le provocó el deterioro en su salud y tuvo que ser trasladado de emergencia al centro médico.

"Nunca me imaginé que a él le llegaran a pasar estas cosas en tan poco tiempo. Lo que me comentó fue que en una ocasión los llevaban corriendo, entonces se lastimó, se le trabó la uña del pie en el pavimento y se le arrancó entonces supuestamente no lo atendieron a tiempo y por eso le pasó esto", describió Lorena, esposa de Mario.

"Yo pude ingresar a verlo a él, y vi que ya le habían amputado la pierna derecha, pero él entró completo al penal. El azúcar se la controlábamos porque estaba tomando medicamentos y él no tenía ningún uñero para que yo diga que por eso él le pasó esas cosas. Él iba bien", añadió.

Un escrito de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), al que este medio tuvo acceso, detalla que Mario se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) y que el día que la esposa ingresó a verlo él estaba desorientado, que necesitaba agua e insumos de primera necesidad.

Mario fue privado de libertad en su casa, en el municipio de Santo Tomás, y al momento de su detención los agentes policiales le informaron que se lo llevarían detenido por una denuncia ciudadana en la que lo señalaban de ser colaborador de grupos de pandillas.

La familia niega esas acusaciones y aseguran que en dos ocasiones ya los habían denunciado. La primera denuncia fue porque supuestamente vendían licor en su tienda y no estaban autorizados y la otra fue porque en la su negocio mantenían sucio. Representantes de la alcaldía llegaron al lugar y descartaron esas denuncias.

A la familia de Mario les preocupa que él regrese a Mariona y que no soporte otra recaída de salud. Piden su libertad porque no se puede valer por sí solo.