Martel: "La sentencia de la Sala es porque no hicimos coalición con ARENA"

El secretario general de partido Cambio Democrático, Juan José Martel, aseguró que la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Tribunal Supremo Electoral cumplir con la ley en el caso de los partidos Cambio Democrático (CD) y Partido Social Demócrata (PSD), es una decisión política más que jurídica.

La resolución de la Sala se refiere específicamente a los incisos c y g del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, que establecen como causales de cancelación de un partido el que este no obtenga 50,000 votos a su favor en una elección de diputados a Asamblea Legislativa. También, cuando aquellos que integren una coalición para participar en una elección de diputados legislativos o PARLACEN no obtengan 100,000 votos si la alianza la forman dos partidos; 150,000 si la forman tres y 50,000 adicional por cada partido, si más de tres pactan la coalición.

"La sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el CD porque no aceptamos la propuesta de coalición que nos hizo el Carlos Calleja y porque iniciamos conversaciones con Nayib Bukele. La decisión es política, no es jurídica", expresó el también diputado luego de conocer la sentencia.

Martel declaró que se trata de un hecho que viola la seguridad jurídica e incluso la considera "increíble".

"Es increíble la inseguridad jurídica que vive el país. Cómo se le pide al TSE que continúe un proceso que finalizó hace tres años", dijo.

El PSD también se pronunció contra la resolución. Jorge Meléndez, secretario del PSD, calificó el fallo de ilegal y que los magistrados cometieron prevaricato en declaraciones a radio Sonora.

Respetamos la resolución de la @SalaCnalSV pero tampoco los magistrados no ideen por encima de la Ley: Jorge Melendez, Secretario del PSD. pic.twitter.com/Rt45EU2wlx — PSD oficial (@PSD_OFICIAL_SV) 11 de julio de 2018