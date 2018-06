Martel, sobre posible cancelación del CD: "Las decisiones de la Sala se respetan"

El coordinador general de Cambio Democrático, Juan José Martel, aseguró que como partido respetarán la decisión que tomé la Sala de lo Constitucional cuando este viernes revise la situación jurídica del partido de izquierda, que está con posibilidades de ser cancelado después de no haber alcanzado 50,000 votos en la elección municipal y legislativa de 2015.

"Aunque la Sala de lo Constitucional haga una vulgaridad va a haber que respetarlo. Porque las decisiones de la Sala se respetan. Una cosa es la seguridad jurídica y otra es lo que vamos a hacer frente a la resolución que emitan los magistrados", aseguró el también diputado por CD en una entrevista brindada esta mañana a Canal 12.

Hace tres años el Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvó a Cambio Democrático porque declaró inaplicable el artículo 47, numeral 1, letra C, de la Ley de Partidos Políticos, que ordena cancelar a los partidos que no alcanzan los 50,000 votos válidos en una elección, y al decidir inaplicar esta disposición el tribunal le certificó a la Sala de lo Constitucional, por lo que esta debe pronunciarse sobre dicha acción.

"En 2015 no obtuvimos los 50 mil votos, pero debemos recordar que era la primera vez que se emitía un voto fraccionado. Era una nueva experiencia para la población. Nosotros argumentamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el porqué era inconstitucional cancelarnos", argumento Martel.

El pasado martes, el secretario general adjunto del CD, Javier Milián, aseguró que independientemente cuál sea la resolución de la sala el partido político no se verá afectado.

"Ya sea que los magistrados digan que están de acuerdo con el TSE o no lo estén no afectaría al partido porque no es una decisión que pueda ser retroactiva. Si nos van a derrotar que nos derroten en las urnas”, señaló Milián.