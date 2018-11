Martínez: cotizante debe elegir dónde ahorrar

Hugo Martínez, el candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue el primero en participar en los Diálogos Presidenciales de FUSADES y la Fundación Hanns Seidel. En ese espacio planteó que en un país donde se dice que hay libertades, el cotizante debe poder elegir si quiere ahorrar en el sistema público o en el privado.

Martínez, sin embargo, aclaró que su planteamiento no va en el sentido de eliminar el sistema privado de pensiones.

"El sistema privado debe de seguir existiendo y como Gobierno tenemos el derecho a crear un sistema previsional público y que la gente decida. Si no hay gente que quiera afiliarse en un sistema público de pensiones pues seguramente no va a existir, pero en un país que decimos que luchamos por las libertades, que no nos dejen la libertad de decidir si nos afiliamos a un sistema público o a un sistema privado es una violación a las libertades", explicó el candidato.

De acuerdo con su postura, lo que se debe hacer es un estudio para definir cómo deben generarse las condiciones para que la existencia de los dos sistemas pueda darse.

"La práctica es la que va a definir si coexisten los dos sistemas, si prevalece uno, si es inviable el otro. Pero lo que no podemos hacer es decidir por la población, y decidir que la población tiene obligatoriamente que ceñirse a uno de los sistemas", continuó el excanciller.

Por otra parte, reconoció que el enfoque social que ha tenido el Ejecutivo desde 2009, cuando el FMLN ganó, no ha logrado sacar a la población de la pobreza.

En ese sentido, aseguró que si gana la elección cambiará a un enfoque integral que brinde a la población las oportunidades necesarias para que se desarrollen pero sin convertirse en un sistema asistencialista.

De igual forma, consideró que para recuperar el territorio que está bajo control de grupos delincuenciales es necesario desplegar todas las instituciones del Estado. Dijo que se puede retomar el plan El Salvador Seguro.

"Vamos a llevar todas las instituciones del Estado a todo el país para evitar que los grupos criminales estén instalados en los lugares donde debe estar el Estado. Ese despliegue no solo es de la Policía, es de maestros, promotores de salud, las casas de la cultura, promotores deportivos", explicó.