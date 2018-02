Martínez critica campaña presidencial adelantada

El precandidato presidencial del FMLN, Gerson Martínez, criticó que en el marco de la campaña electoral de alcaldes y diputados existan personas interesadas en una candidatura presidencial que estén realizando actos proselitistas.

“Es un abuso que acá haya gente que es candidato por tres años, por un año, violentando las leyes. Por esa razón he mantenido que vengo a escuchar a la juventud, este es el momento de las elecciones de alcaldes y diputados”, dijo el exministro.

Martínez se ha presentado en varias actividades organizadas por los jóvenes de su partido, lo que, a su juicio, no implica hacer campaña. El exministro de Obras Públicas llegó ayer en la mañana a la presentación de la entrega de propuestas de jóvenes del FMLN para las plataformas municipales y legislativas del partido de izquierda. En el acto Martínez fue el vitoreado como candidato.

“Yo creo que acá no se trata de creer o no creer, sino saber y saber ver. Nunca en ocho años y medio presenté ante la prensa una aspiración, una expectativa de ningún tipo; cumplí mi servicio en el MOP, no di una conferencia de prensa, no di entrevistas, fueron 60 segundos donde yo agradecí la posibilidad de servir y así cerré. Hago lo que siempre he hecho, estar cerca de las comunidades”, dijo Martínez cuando fue consultado sobre si la creación de un equipo de campaña y hacerse presente en eventos del partido no implicaba una contradicción con su crítica a la campaña adelantada.