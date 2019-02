Martínez evalúa involucrarse en nueva dirigencia del FMLN

Continuar en la vida política o no es una de las principales interrogantes que el excandidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Hugo Martínez dice está analizando y de ello depende si buscará ser parte de la nueva dirigencia del partido.

"Yo no tengo una enfermedad, una obsesión por asumir un cargo como la secretaría general del partido, pero tampoco quiero ser malcriado, irrespetuoso con los miles y miles de personas que me han dicho que considere esa posibilidad, no quiero descartarlo, pero tampoco quiero decir que ya tomé una decisión", declaró Martínez en "Frente a frente".

De acuerdo con el también excanciller de la república, dentro del FMLN debe haber una renovación a todo nivel, desde la dirigencia nacional hasta las estructuras municipales.

En ese sentido, desde su punto de vista se tiene que regular que quien tenga un puesto como dirigente no pretenda aspirar a cargos de elección popular.

"Yo creo en una división de responsabilidades y no creo en la concentración de muchos cargos en una sola persona, entonces para mí", opinó el excandidato.

La actual dirigencia del partido anunció la semana pasada que se adelantarán las elecciones internas para renovar a las autoridades, las que actualmente están quedan vetadas de buscar la reelección. Al respecto, Martínez dijo que él no está vetado porque no pertenece a la dirigencia actual y no ha estado en ella desde hace casi dos décadas.

En caso de que no opte por integrarse a la dirigencia del partido, el excandidato dijo que buscará aportar al partido desde otra posición, incluso dijo que podría dedicarse a cultivar su vida profesional. "Por momentos me inclino más a tratar de ayudar al partido desde otra responsabilidad, no necesariamente desde la máxima responsabilidad dentro del partido, pero eso es algo que no he terminado de decidir", dijo el excandidato.

Martínez junto a la diputada Karina Sosa conformaron la fórmula presidencial que presentó el partido oficial para la elección anterior; sin embargo, no lograron retener el Ejecutivo por tercer período consecutivo.

Según el escrutinio final de los resultados electorales, la dupla del FMLN logró únicamente 389,289 votos, esto representó el 14.41 % de los votos válidos que se emitieron el pasado 3 de febrero.

Los números que lograron son incluso menores a los que obtuvo el partido en la elección legislativa y municipal del año pasado, y si se compara con los comicios presidenciales de 2014, son todavía más bajos puesto que en la segunda vuelta lograron más de 1.4 millones de votos. Desde la perspectiva de Martínez, la derrota que tuvieron debe ser una oportunidad para que el partido se reinvente.