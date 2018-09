Martínez solicita audiencia con el fiscal general para el caso de fondos de Taiwán

El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, anunció anoche a través de su cuenta de Twitter que este día informará sobre su reunión con el fiscal general de la república (FGR), Douglas Meléndez, quien había insinuado la posible participación del excanciller en el supuesto desvío de $10 millones provenientes de Taiwán para campaña electoral.

Martínez había negado tajantemente las aseveraciones de Meléndez y ayer se presentó a la FGR a pedir explicaciones, pero fue hasta en la noche que informó al respecto de la reunión.

Meléndez dijo la semana pasada en una entrevista de televisión que la fiscalía investigaba el presunto desvío, durante los últimos meses de la presidencia de Mauricio Funes, de $10 millones provenientes de una donación de $38 millones otorgados por Taiwán, hacia la campaña presidencial del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén.

"Como una persona respetuosa de las instituciones, he solicitado para el día de hoy (ayer) una reunión con el fiscal general. En esta primera ocasión, haciendo uso de mi derecho de audiencia, me presentaré a la hora que me sea indicada con mis abogados, para exigir que se aclaren los comentarios irresponsables hechos respecto a mi persona", anunció Martínez en sus redes sociales.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, descalificó ayer las declaraciones de Meléndez.

Lorenzana mencionó que si las declaraciones del fiscal sobre Hugo Martínez tienen un fondo político, "eso no se vale", y aseguró que dichas declaraciones se dan en un período preelectoral, lo cual es más grave.

"Hay una carta oficial que reporta el uso específico de los fondos de la cooperación de Taiwán que el fiscal está señalando. Además, la Corte de Cuentas de la República debe haber hecho una auditoría. Más pareciera un interés de él de desviar la atención del caso Saca", afirmó Lorenzana en la entrevista televisiva en Canal 10.

El funcionario dijo que incluso Funes, electo presidente bajo la bandera del FMLN, nunca estuvo de acuerdo y adversó la candidatura de Salvador Sánchez Cerén, a quien catalogaba como "un candidato perdedor".