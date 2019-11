Marvin, el muralista empírico de Santa Ana

Junto a un vecino de infancia, con quien tenían el gusto por el dibujo y la pintura, Marvin Carranza comenzó en su natal cantón Primavera, de Santa Ana, a hacer sus trazos con lápiz, mismos que lo han llevado, con el paso de los años, a convertirse en un pintor cuyo arte ahora se plasma en murales y pinturas en distintas partes de Santa Ana.

Empleado del área de mantenimiento de la alcaldía de Santa Ana, Carranza pasa sus días entre las obligaciones propias de su trabajo, sus responsabilidades como padre de familia y su pasión por la pintura, atendiendo compromisos para realizar obras por encargo o murales.

Sin posibilidades económicas para costearse estudios formales de pintura, Carranza dice que aun con estas limitantes, decidió emprender carrera en el mundo de las artes, adquiriendo, en la medida de sus posibilidades, algunos implementos con los cuales comenzó a pintar.

"Hace años empezamos junto a un amigo, viendo que teníamos un poco de talento para dibujar, que nos gustaba, empezamos a desarrollar un poco, comenzamos a dibujar y a pintar, uno ya trae a veces algunas cualidades, en mi familia no había nadie que pintara, fue entonces que ya dimos nuestras primeras pinceladas", recuerda.

Estando en bachillerato, añade, junto a otro compañero eran los encargados de realizar los murales y carteles para las exposiciones, sin embargo por la falta de recursos nunca pudo realizar estudios formales de arte o pintura, pero siguió adentrándose en este mundo.

Siempre con otros compañeros decidieron unir esfuerzos y comenzar un proceso de autoformación en el bachillerato, con el apoyo de pintores que ya tenían más experiencia.

"Todo lo que he aprendido lo he hecho de manera empírica, aprendiendo de los errores de uno mismo, en ese tiempo no había internet, tampoco teníamos recursos, hasta ahora de último entramos a la escuela de pintura de la alcaldía", dice.

Y es que con su ingreso a trabajar a la alcaldía municipal de Santa Ana, también le llegó la oportunidad para poder ingresar a la escuela de pintura que se instauró en la municipalidad en 2009, recibiendo por primera vez en su vida una formación académica formal en pintura, con los maestros de la escuela.

"Fue hasta entonces que yo entré a la escuela, hubo dos maestros que me han ayudado a bastantes cosas, ellos se encargaron de darme el empujón, de bastante teoría, historia y todo lo relacionado a la sombra, la luz, perspectiva, ahí fue que hemos agarrado más experiencia", asegura.