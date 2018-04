Más citatorios para esclarecer el crimen de Karla Turcios

Los investigadores llamaron ayer a nuevas entrevistas al padre y al compañero de vida de Karla Turcios, la periodista de El Economista de Grupo LPG que fue asesinada el pasado fin de semana y localizada sin vida en Santa Rosa Guachipilín, en Santa Ana. Los investigadores también realizaron nuevas inspecciones con el fin de recoger elementos que ayuden a esclarecer qué ocurrió con la periodista, quien, según la versión de su compañero de vida, fue vista por última vez con vida en su vivienda en la colonia Costa Rica.

“Mi único interés era verla viva. Como familia manejamos hipótesis, pero internas. No quiero mencionar nada hasta que haya un resultado de parte de la fiscalía”.

Mario Turcios, hermano de la víctima

Mario Huezo, el compañero de vida de la periodista, fue escoltado ayer por investigadores desde la funeraria donde son velados los restos de la víctima, para que estuviera presente en la inspección de su vehículo. “Ya habían revisado el carro de mi cuñado. Solo falta que revisaran el mío. Entonces ellos necesitaban que uno esté enfrente y eso es lo que fui a hacer hoy (ayer)”, dijo Huezo al regresar de la diligencia.

Las autoridades han incautado los teléfonos celulares de tres miembros de la familia de Karla (incluido el del padre y el de Huezo) para obtener más información. “Yo no sé con qué fines lo hicieron, pero si es para que estemos aislados de las redes, a mí me cayó superbien no estar leyendo muchas cosas que dicen por ahí. Yo estoy tranquilo sin estar viendo las redes. Tengo suficiente”, afirmó el compañero de Karla.

“Queremos que de verdad las autoridades investiguen porque en este país la familia sufre tanto. Esperamos que las autoridades concluyan y no quede esto en la impunidad”.

José Roberto Dutriz, presidente de Grupo LPG

La versión que Huezo hizo pública cuando trascendió el caso es que la periodista se quedó descansado en su vivienda el sábado al mediodía, mientras él salió con el hijo de ambos a jugar a un parque, y que cuando volvió, luego de dos horas, ya no la encontró. Cuando presentó su denuncia también dijo que el padre de Karla había recibido amenazas por parte de un estafador, e informó del hallazgo de una nota en su vivienda, horas después de la desaparición de Karla, con el mensaje: “Adiós a su hija lic p-rro”.

Familia y amigos exigen justicia

Karla fue velada en la funeraria Auxiliadora de San Salvador y será sepultada hoy. Inicialmente sus familiares no permitieron el ingreso de medios de comunicación al lugar, pero luego autorizaron el acceso. Mario Turcios, hermano de la víctima, dijo que hay muchas especulaciones sobre el caso, pero que está seguro de que no fue por su trabajo.

Luto. Un listón negro ha sido colocado en todas las instalaciones del edificio de Grupo LPG en memoria de Karla.

José Roberto Dutriz, presidente de Grupo LPG, llegó a la velación de la periodista y pidió a las autoridades que el caso no quede impune. “Nosotros queremos que de verdad las autoridades investiguen porque en este país la familia sufre tanto. Así que esperamos que las autoridades concluyan y no quede esto en la impunidad”, declaró Dutriz.

“Yo no sé con qué fines lo hicieron, pero si es para que estemos aislados de las redes, a mí me cayó superbien no estar leyendo muchas cosas que dicen por ahí”.

Mario Huezo, compañero de vida de Karla Turcios, sobre incautación de su celular por parte de la fgr

Gabriel Trillos, director editorial de Grupo LPG, al igual que el hermano de la víctima, considera que el asesinato de Turcios no está relacionado con su labor periodística. “La verdad no creemos que el hecho tenga que ver con su trabajo periodístico. Esperamos que las autoridades investiguen el caso”, dijo Trillos.

Por la tarde, el Gabinete de Seguridad sostuvo una reunión con representantes de medios de comunicación y con integrantes de la mesa de protección de periodistas para hablar del caso y para ofrecer garantías para quienes ejercen el periodismo en el país.

Investigación fiscal

Por su parte, el fiscal general, Douglas Meléndez, también se refirió al caso ayer por la mañana: “Como Fiscalía lamentamos la muerte de la periodista, creemos que los hechos impactan a la sociedad. Nuestro compromiso es investigar el hecho, pero también debo aclarar que quien dirige las investigaciones en este país es la Fiscalía General de la República, quien acompaña a la Fiscalía es la PNC, entonces estamos dirigiendo esta investigación con la colaboración de la PNC”, declaró el fiscal.

Investigación. El compañero de vida de Karla fue trasladado a una inspección en su vehículo.

El cadáver de Karla fue localizado el sábado por la tarde en la carretera que conduce a Santa Rosa Guachipilín. El fiscal general informó que ese mismo día y en esa misma carretera fue localizado el cadáver de un empleado de una compañía eléctrica.

“El mismo día, en horas de la madrugada, apareció otro cadáver en esa misma carretera, del señor José David Sánchez Hernández, de 45 años, creo que trabajador de CLESA, en la zona. Nos llama la atención que también apareció embolsada la cabeza”, comentó el fiscal general.

La fiscalía realizó una inspección en la vivienda de Karla el domingo por la noche. Ayer algunos testigos de la zona aseguran haber visto un vehículo estacionado frente a la vivienda el día que desapareció la periodista (más detalles en nota secundaria).