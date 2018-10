Más críticas a ley reguladora de contenidos en medios

La propuesta del Gobierno y del partido FMLN de aprobar una ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad sigue teniendo críticas por parte de diputados y asociaciones, por considerar que busca censurar la libertad de expresión como pasa en países como Venezuela.

El proyecto de ley presentado la semana pasada por el Ministerio de Gobernación restringe ciertos contenidos y señala cuáles son los que deben de transmitirse en la televisión abierta y cable, radios, cine, publicidad y espectáculos públicos.

Diputados del FMLN han dicho que la ley no intenta censurar y que es necesaria porque no existe una ley. Además, dicen que están protegiendo los derechos de niños y mujeres.

El diputado de ARENA René Portillo Cuadra aseguró en la entrevista de Canal 33 que el proyecto de ley presenta vicios de inconstitucionalidad porque hace una censura previa a los medios de comunicación.

"Esta ley lo que está posibilitando es que el Ministerio de Gobernación a priori le diga a los medios de comunicación qué es lo que van a transmitir y qué es lo que van a difundir, eso de acuerdo con la Constitución es censura previa, eso no se puede hacer, de tal manera que de entrada la ley presenta problemas de inconstitucionalidad", indicó Portillo Cuadra.

Asimismo, dijo que el 90 % del contenido de la ley es igual a una ley de comunicaciones que aprobó el Gobierno de Venezuela el año pasado. "El día que el gobierno, sea el gobierno que sea, intervenga los medios independientes de comunicación ese día perdimos lo poco de la democracia que hemos construido", advirtió.

Planteó que el gobierno debería de empezar por regular la información que se transmite en el Canal 10, donde el 50 % de lo que pasan es sobre enfrentamientos de la guerra civil.

El diputado de GANA Francis Zablah aseguró que no le genera confianza y teme que sea el primer paso para regular a los medios, como en Venezuela.

"No me genera confianza ya que desde el momento que este gobierno ha dicho que el faro de ellos es Venezuela, en el momento que quieren empezar a controlar los medios, no sabemos si la intención llega hasta lo que están diciendo ahorita o es el primer paso para controlar las redes sociales y controlar la libre expresión", cuestionó.

Zablah, al igual que el diputado del PCN Raúl Beltrán, son de la idea que son los padres de familia quienes deben verificar que sus hijos no vean contenidos inapropiados. "Los medios ya están regulados, ¿cuál es el problema? El problema arranca en la familia", dijo Beltrán quien participó en la entrevista.

Similar opinión dio la directora ejecutiva de ASDER, Ana María de Lara, en otra entrevista. "Los padres le deben decir a sus hijos los programas que no son convenientes y explicar el porqué", expresó en la entrevista de radio "Diana Verónica y Tony".

El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, dijo que la libertad de expresión es un pilar de la democracia y no se puede poner en riesgo. "Cualquier ley que viene a oprimir o a perjudicar, o amenazar la libertad de expresión, es algo que nos vamos a oponer rotundamente", indicó.