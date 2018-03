Más de 100 familias en zozobra por escrituras

Lee también

Después de más de tres décadas de vivir en la colonia Canadá, en el cantón Primavera del municipio de Santa Ana, Delvia Guadalupe Lemus y su familia ya no están a gusto, pues la incertidumbre y zozobra les acechan, así como a más de un centenar de familias que viven en la comunidad, ubicada al suroriente del centro santaneco, carretera antigua a San Salvador.Lemus comenta que en la década de los ochenta su familia comenzó a pagar por el lote donde ahora está erigida la vivienda donde reside, que terminó de cancelarlo en 1993, pero hasta la fecha no ha recibido las escrituras de propiedad.En igual condición están todas las familias que habitan la colonia, compuesta por 122 lotes, que eran parte de una propiedad lotificada cuya dueña era María del Carmen Lazo de Rodríguez.El trato lo hicieron con un señor que era el representante legal de Lazo, y al adquirir sus lotes construyeron las viviendas, que una vez terminadas, e incluso en construcción, comenzaron a habitar.Sin embargo, en 2012, muchos años después de haber cancelado sus terrenos, apareció en la comunidad otra mujer identificada como María Julia Rodríguez, quien en compañía de abogados asegura ser la propietaria de los terrenos, exigiendo nuevos pagos.“Me siento con una gran incertidumbre sobre qué va a pasar. Uno no hace nada tranquilo. Hemos pagado todo, desde el primero hasta el último recibo tengo aquí, el contrato de arrendamiento. Ahora estamos en una intranquilidad. Cuando terminamos de pagar nunca nos entregaron escrituras, nos dijeron que nos esperáramos”, contó la mujer mostrando recibos y otros documentos en los que consta que ha cancelado el terreno.Rosa Lilian Escobar Vásquez, síndica de la ADESCO de la comunidad y también afectada, señaló que el aparecimiento de la supuesta propietaria del terreno exigiéndoles más dinero ha causado incertidumbre y zozobra en las familias, que temen perder lo que con esfuerzo han construido.Según Escobar, desde 2012 han sido amedrentados por la supuesta propietaria, que incluso ha llegado con agentes policiales y con una orden de desalojo, ya que alega que el terreno será embargado a quien vendió los lotes a causa de un supuesto conflicto familiar por la herencia que dejó la propietaria original del terreno.Los directivos y habitantes de la comunidad afirman que su caso no es el de personas que han llegado a apropiarse de terrenos privados, sino que han comprado, con documentos legales de los cuales tienen originales, los lotes donde han construido sus casas, donde habitan desde hace más de 30 años.