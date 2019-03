Más de 1,300 personas se suicidaron en los tres últimos años en El Salvador

Solo durante el primer mes de este año, 18 salvadoreños se quitaron la vida. De ellos, la mayoría tenía 65 años o más, como José Enrique Emestica, el sexagenario que el recién pasado miércoles se lanzó de un puente en la vía conocida como la carretera de Oro.

Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) son alarmantes: en los últimos tres años, entre enero de 2016 y diciembre de 2018, un total de 1,327 personas decidieron suicidarse, y aunque el rango de edad que más número de casos registra es el comprendido entre los 20 y los 24 años (168 suicidios), el de los adultos mayores no hizo sino incrementar en ese período: sumó 39 casos en 2016, subió a 48 para 2017 y alcanzó los 56 en 2018.

Durante el referido trienio, los datos del IML dan cuenta de 151 suicidios de jóvenes entre los 25 y los 29 años, para ocupar el segundo lugar; y en tercer lugar, con 143 suicidios, está precisamente la tercera edad.

Poco se sabe sobre las causas o los motivos que llevaron a estas personas a tomar la decisión de terminar con sus vidas; en la mayoría de casos, las familias hacen suposiciones, especulan, intentan atar cabos, pero pocos obtienen certeza.

De acuerdo con la psiquiatra Xenia Durán, una de las expertas del área de salud mental del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB), de lo que no hay duda es que "la mayoría de los trastornos psiquiátricos de la adultez tuvieron su origen antes de los 14 años".

Por lo general, aseguró Durán, es difícil darse cuenta o aceptar una realidad como el hecho de que un adolescente no esté gozando de una buena salud mental, porque con frecuencia sus conductas se asocian al desarrollo, se minimiza su hiperactividad y con ello se justifica mucha de su rebeldía. Sin embargo, agregó, las señales que presenta una persona con ideas suicidas son evidentes.

"Nadie se va sin dar previo aviso sintomatológico", afirmó en ese mismo sentido el gerente de proyectos de la organización no gubernamental Plan International, Adolfo Vidal.

Según él, es relevante tener en cuenta que una persona no se suicida cuando está en la cúspide de su depresión, sino cuando va de subida o de bajada, "porque necesita la energía suficiente para cometer el acto", explicó.

"Para cometer un acto suicida se necesita valor. No es, como dicen, ‘un acto cobarde’. No es solo cuestión de decir: ‘tomó la salida más fácil’. Si uno se pone en los zapatos del suicida, el valor que requirió cometer el acto no es algo fácil. Por ejemplo, en los varones la forma más frecuente es el ahorcamiento y en las mujeres es la ingesta de pastillas", anotó Durán.

Otro análisis que se desprende de las cifras del IML es que los casos de suicidios correspondientes a los tres rangos de edad que abarcan desde los 40 y 54 años no dejaron de crecer de forma constante entre 2016 y 2018.

En total, 64 personas más se suicidaron en 2018 respecto a 2016, cuando hubo 412 casos.