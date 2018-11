Más de 13,000 se examinaron para ingresar a la UES

Ayer 13,271 personas fueron convocadas para realizar la prueba de conocimientos específicos para poder estudiar en la Universidad de El Salvador (UES). La sesión fue una segunda fase de selección, es decir que entrarán los mejores resultados acorde con los puestos en cada facultad, y no solo superar el requisito de los 50 puntos.

El pasado 1.º de junio fue lanzada la convocatoria general para nuevo ingreso 2019 de la UES. Para la primera sesión, 21,300 aspirantes tenían previsto someterse al examen de admisión en octubre, un 8 % no se presentó. Ayer la institución realizó la segunda fase del proceso de selección.

La coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario, Carolina Rivas de Rosales, explicó que a partir de esta segunda fase de selección, el ingreso depende de las capacidades de atender la demanda de cada facultad y no solamente de un puntaje mayor a 50.

Estos significa que habiendo restado los cupos a los que fueron seleccionados en la primera fase, los espacios restantes serán otorgados a los puntajes más altos dentro de cada facultad. Así, alguien que obtenga 50 puntos puede no ser elegible pues el último cupo podría haber quedado en alguien que obtuvo un 51 en su prueba.

Rivas agregó que la junta directiva de cada facultad hace procesos de reconsideración para el ingreso siempre y cuando el aspirante no haya obtenido un puntaje menor a 30 en la prueba.

La UES informó que los resultados estarán disponibles en línea a partir del 15 de diciembre.

"El examen tiene su grado de dificultad", expresó Kilmar, quien aspira a estudiar Periodismo. Dice que seleccionó la UES por la calidad de la educación.

Otra aspirante, quien prefirió no dar su nombre, dijo que sintió el examen "superfácil en la parte de sociales", ya en lenguaje no porque no domina las figuras literarias. Busca estudiar Licenciatura en Artes Plásticas con Opción en Diseño Gráfico.

La facultad con mayor demanda es la de Ciencias y Humanidades con el 18.9 %, luego la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, que representa el 16.2 %, y la Facultad de Medicina con el 14.3 % de la demanda de nuevo ingreso.

La carrera de Doctorado en Medicina es la que más demanda tiene, luego la de Licenciatura en Lenguas Modernas y la Licenciatura en Idioma Inglés.