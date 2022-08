Más de 150,000 mujeres sin acceso a anticonceptivos

Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que más de 150,000 mujeres salvadoreñas en edad reproductiva no tienen acceso a anticonceptivos en este 2022, pero la cifra supera las 200,000 cuando se evalúa solo la cobertura de métodos modernos.

Los datos provienen de cálculos realizados por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Utilizando estadísticas de 2020, las Naciones Unidas determinaron que, en promedio, el 8.2 % de las salvadoreñas de 15 a 49 años que quieren detener o retrasar la maternidad, no tienen cubiertas sus necesidades anticonceptivas. Esto equivale a 151,000 mujeres.

De ese universo, unas 96,000 están casadas o en una unión, quienes representan el 9.8 % de las mujeres de 15 a 49 años que cumplen con esas características. Otras 55,000 (el 6.5 %) no están casadas ni se encuentran en una unión con sus parejas.

Aunque alrededor del mundo se ha avanzado en el acceso a anticonceptivos desde 1970, la cobertura sigue siendo deficiente, concluyó un reciente estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), publicado en la revista científica The Lancet.

Las estimaciones del centro de investigación de la Universidad de Washington indican que entre 1970 y 2019, el porcentaje de mujeres que utiliza métodos anticonceptivos pasó de 28 a 48 %; sin embargo, 163 millones no cubrieron esta necesidad en 2019. En el caso de El Salvador, el IHME calculó que el 7 % de las salvadoreñas en edad reproductiva no tuvieron acceso a métodos para prevenir embarazos, a pesar de que la prevalencia de estos métodos creció 31.4 puntos porcentuales entre 1970 y 2019.

"Todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar que todas las mujeres y adolescentes puedan beneficiarse del empoderamiento económico y social que ofrecen los anticonceptivos", dijo la doctora Annie Haakenstad, del IHME, en un comunicado emitido por la entidad.

"Retrasar el tener hijos puede ayudar a las mujeres a permanecer en la escuela u obtener otras oportunidades de formación, y acceder y mantener un empleo remunerado. Esto puede conducir a beneficios sociales y económicos que perduran durante toda la vida de la mujer y es un impulsor esencial hacia una mayor equidad de género", agregó la especialista.

MÉTODOS MODERNOS

Las estimaciones de Naciones Unidas indican que las necesidades anticonceptivas no cubiertas aumentan cuando se evalúa solo la cobertura de los métodos modernos, como la esterilización, vasectomía, dispositivos intrauterinos, inyecciones, implantes, píldoras, condones, entre otros.

En este caso, las mujeres sin acceso a estas alternativas aumentan a 204,000 en El Salvador, de las cuales 140,000 están casadas o viven en una unión con sus parejas y las restantes 64,000 no están casadas ni se encuentran en una unión.

A nivel global, dijo el IHME en su estudio, entre 1970 y 2019 declinó el uso de métodos tradicionales menos efectivos, como la amenorrea de la lactancia, el ritmo y el coito interrumpido, y aumentó el uso de los métodos modernos. No obstante, estos últimos, en particular píldoras y condones, son más utilizados por las mujeres que no viven con sus parejas.

En El Salvador, la esterilización fue el método más utilizado en 2019, representando el 49.8 % de la prevalencia de anticonceptivos, le siguieron las inyecciones con 26.7 %, condones con 7.4 %, píldoras con 6.2 %, mientras los dispositivos intrauterinos reportaron una prevalencia del 2.4 %, los implantes llegaron al 0.8 % y la vasectomía al 0.5 %.

Por el lado de las alternativas tradicionales, el 2.7 % correspondió al método del ritmo, 2.4 % al coito interrumpido, 0.2 % a la amenorrea de la lactancia y 0.2 % a otras opciones.