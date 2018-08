Más de 2,000 peregrinos ya están acreditados para la canonización de Monseñor Romero

El 31 de agosto ha fijado la Iglesia católica salvadoreña como último día para que los peregrinos que viajarán a la canonización de Monseñor Óscar Romero puedan acreditarse y obtener un boleto de ingreso a la ceremonia del 14 de octubre, en el Vaticano. El período cerraba el 31 de julio, pero se extendió un mes.

Ya anteriormente el Arzobispado de San Salvador había dicho que el proceso se tiene que completar de manera electrónica en la página web www.arzobispadosansalvador.org.

Hasta ahora la Iglesia tiene un aproximando de 2,200 personas acreditadas; sin embargo, se espera que viajen cerca de 5,000 que estarán presentes en Roma. A los que viajen se les entregará su boleto el 13 por la tarde, en la Plaza de San Pedro.

La oficina de canonización del arzobispado ha insistido que solo ellos están autorizados para acreditar y otorgar el boleto de ingreso, por lo que los peregrinos no deben tratar de obtenerlo de otra manera. Quienes no hayan seguido el proceso requerido no podrán tener su tarjeta para la ceremonia.

"Es la única manera, no hay otra, se si busca por otros medios tendrán problemas allá (en Roma) y nosotros no nos podríamos hacer responsables", había advertido el canciller de la Iglesia, monseñor Rafael Urrutia, tras iniciar el proceso en junio.

"Solo el arzobispado está autorizado para entregar las acreditaciones de la canonización. Es la única manera, no hay otra, si se busca por otros medios tendrán problemas allá", advirtió Urrutia.

La acreditación es exigida con el objetivo de tener un mejor control de las personas que participarán en el acto, así como solicitar el número real de boletas.

La semana anterior el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, confirmó que viajará a la ceremonia de canonización, para lo que se reunió con el embajador salvadoreño en la Santa Sede, Manuel López.

El Gobierno ha planificado varios actos que se desarrollarán del 11 al 13 de octubre.

La Iglesia también hace preparativos para que los que no puedan viajar a Roma sigan el acto por la televisión católica, que lo transmitirá en vivo.

Ya se tienen planes para que en la capilla Divina Providencia, donde fue asesinado Monseñor Romero, se instalen pantallas gigantes. En el lugar se tendrá una vigilia y tras finalizar la misa se hará una alborada.