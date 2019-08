Más de 470,000 viajes en vehículo en horas pico

El estudio Modelo de Transporte para el Área Metropolitana de San Salvador determinó que 476,000 viajes de vehículos son realizados en las horas pico en los municipios que integran esta zona. El informe fue realizado por la firma internacional Steer Davies Gleave, y fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por la mañana, de 6:15 a 7:15, son realizados 218,000 viajes en diferentes vehículos, mientras que por la tarde, de 4:15 a 5:15, son 258,000 los desplazamientos en el AMSS.

El informe fue presentado ayer al Ministerio de Obras Públicas, institución encargada de estudiar el plan para tratar de encontrar una solución al problemático congestionamiento en el gran San Salvador.

Según explicó la representante del BID en El Salvador, Carmiña Moreno, para la ejecución del estudio se utilizó la data de los celulares de la empresa Telefónica, de cuyas antenas se hizo el monitoreo de desplazamientos y el mapa de calor; y luego se implementaron las tomas de campo.

Enrique Hernández, representante de la firma que elaboró el estudio, dijo que uno de los puntos clave a tener en cuenta es que el transporte público está concentrado en pocos corredores y hay 200 rutas y 3,860 buses.

El congestionamiento provocado obliga a que los vehículos se desplacen a una velocidad menor de 20 kilómetros por hora.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que el estudio recibido le servirá para "tomar la mejor decisión" y hacer las cosas de manera "más acertada", en la búsqueda por encontrar una solución al problema vial en el AMSS.

La construcción de un plan de transporte tiene el Ministerio de Obras Públicas entre sus iniciativas inmediatas, según dijo el ministro Romeo Rodríguez.

MOP tiene plan

El funcionario aseguró que el MOP tiene en desarrollo un estudio integral que pronto dará a conocer, aunque no especificó fechas. Además, aseguró que no se buscarán soluciones como la del Redondel Masferrer, "que no resolvió el problema del tráfico en la zona".

Igualmente explicó que también ya se está elaborando otro estudio para el reordenamiento del transporte colectivo, pero tampoco amplió detalles. Lo que sí explicó es que se incluirá a todos los sectores que van desde la empresa privada hasta los usuarios.

Moreno aseguró que más allá de la construcción de nuevas vías u otras alternativas de infraestructura, hay que pensar en la "intervención logística" y que las personas tienen que valorar ¿para qué? y ¿por qué? se movilizan. "A veces se dirigen hacia un banco y bien pueden hacer una operación de manera electrónica". Y agregó que no es necesario ampliar una autopista si se puede evitar la movilidad.

De igual manera la representante del BID dijo que contribuirá mucho en el ordenamiento la iniciativa de Gobierno Digital y Gobierno en Línea, que el Ejecutivo pretende desarrollar.

Con el Modelo, Steer establece que se podrán determinar aspectos como el volumen de vehículos y pasajeros, la velocidad de vehículos livianos y buses, el tiempo y distancia de viaje y los puntos críticos entre otras de mediciones.

El transporte público

Hernández aseguró que es prioritaria la planificación urbana para ordenar el gran San Salvador y en este punto es clave el transporte público. "Si la democracia funciona se tiene que comenzar por ahí", dijo el representante de la firma internacional.

Las 3,860 unidades que se movilizan en el AMSS son las que trasladan la mayor cantidad de gente, por lo que debe haber una reorganización que permita un mejor trato para los usuarios.

La firma, según aseguró Hernández, comenzará la capacitación al personal del Viceministerio de Transporte (VMT), para dar el seguimiento debido al estudio presentado, aunque no se definieron tiempos para el inicio ni la duración de la misma.

"Tenemos que acompañar al VMT, recordemos que estos son modelos dinámicos y hay que alimentarlos, darles seguimiento y actualizarlos", dijo el representante de Steer.

Steer Davies Gleave es una empresa británica que además tiene sucursales en diferentes países de Latinoamérica. Hernández representa a la agencia de Colombia, pero también están presentes en México, Puerto Rico, Panamá, Sao Paulo, Chile y Perú.