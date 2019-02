Más de 500 percances viales han sido por la distracción al conducir

"Siniestro", así llama la División de Tránsito de Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte (VMT) a los accidentes de tránsito. Aunque no haya una intención directa de chocar o arrollar, prefieren denominarlo con este término. La razón de ello es porque este tipo de percances se cobra la vida de cuatro salvadoreños de manera diaria.

Este año, del 1.º de enero al 18 de febrero, de los 2,805 accidentes viales registrados por la PNC, 582 son por la distracción del conductor, que es la segunda causa reportada por atrás de la invasión al carril contrario.

La semana anterior la comisionada de la División de Tránsito, Verónica Uriarte, aseguró que la atención al conducir debe ser una prioridad en los ciudadanos y debe formar parte de la cultura vial de cada uno.



“Hasta ir con manos libres es un problema porque conducir requiere de mucha concentración. Si lleva manos libres, no podría escuchar un pito de advertencia, un frenazo, una sirena, eso ya lo distrae también”.

Edwin Flores, director de tránsito del VMT

LA PRENSA GRÁFICA solicitó tanto a la PNC como al VMT los accidentes sucedidos por cada tipificación que hacen, entre las que están, además de la distracción, la invasión de carril contrario, no respetar las señales, no guardar la distancia, la velocidad inadecuada y la conducción peligrosa, pero no se obtuvo respuesta. Lo que sí enfatizó Edwin Flores, director de Tránsito del VMT, es que la distracción puede estar implícita al rebasar un carril, no guardar la distancia, no respetar una señal.

"Es todo lo que se realiza y que no permite estar pendiente de la carretera", dijo el funcionario al tratar de establecer categorías de la distracción.

Aseguró que se está distraído al fumar, al hablar por celular, discutir con alguno de los pasajeros que acompañan el viaje, maquillarse y comer, entre otros de los factores mencionados.

"Hasta ir con manos libres es un problema porque conducir requiere de mucha concentración. Si lleva manos libres, no podría escuchar un pito de advertencia, un frenazo, una sirena, eso ya lo distrae también", dijo Flores.

Endurecer las multas

La PNC tiene entre sus estrategias para reducir los accidentes y muertes el aumento de las multas. De hecho, hay ya una propuesta en la Asamblea Legislativa para el cambio de ley, de la que no se ha tenido respuesta, dice la comisionada Uriarte.

Si los automovilistas sienten afectado el bolsillo, tendrán mas prudencia a la hora de cometer una falta de tránsito, dice la funcionaria.

Los montos van desde $500 las leves, $1,000 las graves y $1,500 las más graves. En la ley actual las primeras estipulan un pago de $11.43, las segundas $34.29 y finalmente $57.14. Las nuevas medidas también conllevan la suspensión de la licencia hasta de manera definitiva.

Uriarte dice que es muy fácil infringir la ley si el monto a pagar es pequeño y que no se pretende dañar la economía de los ciudadanos, sino de que tomen conciencia. En este sentido, "si saben que lo que pagarán es muy alto, lo pensarán dos veces antes de pasar una línea doble amarilla".

Otra propuesta es que las leves tengan el monto de $300, el equivalente a un salario mínimo; las graves, el doble; y el triple, $900, las muy graves. Sin embargo, no se ha tenido respuesta de la Asamblea Legislativa y hay propuestas desde 2012, 2017 y 2018.

Flores dijo que es urgente un cambio a la ley para crear conciencia en la ciudadanía ante lo que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado una epidemia: "Por amor a la vida, atiendan las reformas a la ley", asegura el director de tránsito al dirigirse a la Asamblea Legislativa.

Más tráfico por portones

Una de las razones del aumento del congestionamiento vial es el uso de portones en colonias por las que pasan vías que conectan con otras calles y que hoy se encuentran cerradas. Entre más tráfico, son más frecuentes los accidentes llamados traseros, los que impactan la parte posterior de los que van adelante. El director de Tránsito del VMT dijo que los portones no autorizados no deben estar colocados, pero muchos cierran vías principales y permanecen.