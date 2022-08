Más de 60 familias amenazadas por cárcava

María Elizabeth Guevara tiene más de 15 años de vivir en la comunidad Vista Hermosa 1, cerca de la línea férrea en la colonia Jardines de Monte Blanco, de Soyapango. Ella reside en la zona con sus cuatro hijos y un sobrino a su cargo. A su familia y otras 61 más, una cárcava de considerables dimensiones los pone en peligro.

La lugareña asegura que en la comunidad ya existía una cárcava con unos 15 años de antigüedad, pero durante el 2021 se empezó a formar otra, que ahora amenaza a las familias, ya que es un barranco de grandes dimensiones.

Actualmente, la comunidad contabiliza a unas 62 familias en riesgo, pero de estas, hay 17 familias que tienen sus hogares al borde del precipicio.

"Ya está en el patio de las casas de ellos, ahorita por el momento están durmiendo en la casa de los vecinos, porque ya el temor de ellos es bien grande. O sea, no se puede estar durmiendo ahí, más ahora que está temblando", explica María.

Desde el 2021, la comunidad ha buscado ayuda de la alcaldía de Soyapango, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Protección Civil, el Ministerio de Vivienda y del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), pero hasta ahora no han tenido una respuesta concreta por parte de las instituciones.

Los habitantes han enviado cartas desde agosto del año pasado, incluso se realizaron inspecciones en la zona, pero tampoco hubo resolución.

"Nos han dicho que hay un proceso, pero nosotros no entendemos por qué ellos no aceleran ese proceso, porque eso no es de hoy, esto tiene bastante tiempo de estar así", indica María.

En este año, el personal de la alcaldía se reunió con los habitantes en Desarrollo Social de Soyapango y les aseguraron que estaban buscando terrenos para reubicarlos. "Pero dicen que no hay", apuntó María. "Yo siento que a esto le están dando mucha larga", agrega.

En una ocasión, aseguran los habitantes, personal de Protección Civil se hizo presente en la zona y uno de los trabajadores le preguntó a uno de los habitantes que "en qué le afectaba el barranco, ¿en la cabeza o en el estómago?".

"Siento que ellos toman como una burla lo que a uno le pasa (...) para nosotros como habitantes de aquí, que pasamos tormentas, temblores, para nosotros es una burla", criticó la lugareña.

Hasta ahora, la comunidad lamenta que ninguna institución se haya comprometido seriamente para brindarles otras opciones de viviendas. A la zona tampoco ha llegado Protección Civil a realizar obras de mitigación, a pesar de la dimensión que tiene la cárcava y el peligro que representa para las personas.

En los 15 años que tiene María de vivir en Vista Hermosa 1, recuerda que nunca han recibido ayuda de ninguna entidad. "Aquí a esta comunidad no traen una ayuda. Si está un temporal demasiado fuerte, nosotros como habitantes son los que tenemos que ayudarnos entre todos porque las instituciones no se acercan", dice.

"Este problema (las cárcavas) tiene demasiado tiempo y las instituciones están sabedoras, ya dos años pero no actúan", afirma la habitante.

Mientras las instituciones les resuelven, las familias tienen que vivir a diario con la zozobra de tener a unos pasos un barranco que en cualquier momento puede arrancarles sus pertenencias e incluso sus vidas.