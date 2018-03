Más de 60 puestos afectados por incendio en mercado de Ciudad Arce

Nuestro personal ataca las llamas desde diversos puntos del inmueble #CdadArce pic.twitter.com/urfUFFXefG — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 18 de enero de 2017

El incendio se está combatiendo en el primer nivel, se trabaja para que el fuego no se pase a la segunda planta. pic.twitter.com/MArctA9B6W — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 18 de enero de 2017

Cinco motobombas y dos cisternas destinamos para extinguir el incendio en mercado de Ciudad Arce. pic.twitter.com/ihD8pYTGFh — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 18 de enero de 2017

El primer nivel del mercado municipal de Ciudad Arce, en La Libertad, se incendió anoche.Más de 60 puestos de venta fueron afectados por el siniestro, informó de manera preliminar Roberto Miranda, de Protección Civil.De acuerdo con su relato, cerca de las 10:50 p.m. recibieron la llamada de alerta sobre el incendio en el mercado ubicado en la primera avenida norte y calle Simón Bolívar."Lo sorprendente de todo es que el lugar donde inició el siniestro no hay instalación eléctrica", dijo, por lo que sospechan que se trató de un incendio provocado. No obstante, dijo que las autoridades determinarán "si en efecto fue mano criminal".Cuerpo de bomberos desplazó hasta el lugar cinco motobombas y dos cisternas, con lo que logró controlar el incendio a la 1:30 de la madrugada, "confinándolo en un sector donde vendían cereales"."Ha sido una cantidad considerable de puestos consumidos en mercado de Ciudad Arce, afortunadamente no registramos personas lesionadas", comunicó la institución.Además de Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde, Comandos, Cruz Roja, la Fuerza Armada y vecinos apoyaron en controlar las llamas. Incluso, la empresa American Park, cercana a la zona, envió una pipa con agua para ayudar.El fuego consumió sobre todo el primer nivel, aunque el segundo nivel - donde venden ropa- también se vio dañado por las llamas que se propagaron. El tercero solo se vio afectado por el humo.Protección Civil calcula que los daños superan los $200,000 y evaluarán si las instalaciones se encuentran aptas para continuar albergando a los comerciantes.