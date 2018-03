Más de $600 mil para la campaña de Funes no entraron al sistema bancario

Lee también

El Centro de Monitoreo de la organización Acción Ciudadana aseguró esta mañana que más $600 mil que recibió el expresidente del FMLN, Mauricio Funes, durante su campaña en 2009 proveniente de los "amigos Mauricio", no ingresaron al sistema financiero bancario.Según Eduardo Escobar en ese momento los partidos no estaban obligados a llevar la contabilidad formal porque no existía una Ley de Partidos, pero ese ejemplo sirve para ilustrar qué puede pasar cuando candidatos reciben aportes individuales. "El punto es que la falta de control posibilita que haya recursos que se le entregue directamente a los candidatos, los utilice en la campaña, y no ingresen ni a la contabilidad del partido ni al sistema financiero. Entonces, eso al final posibilita que se estén recibiendo dinero ilícito", señaló Escobar.Por eso, dijo que es necesario que en la Ley de Partidos Políticos se establezca que, a parte de la obligación de los partidos de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos que tuvieron en el periodo, también los candidatos reporten los gastos de su campaña.Escobar dijo que posiblemente hay candidatos que reciben dinero sin pasar por la contabilidad de los partidos, lo cual es una violación a la ley.En el informe de financiamiento de partidos que presentó el Centro de Monitoreo, también informaron que el PDC les dijo que ellos no reportan donaciones individuales, pero no descartan que se hicieran aportaciones menores a los candidatos.El otro problema es que ley no prohíbe que fundaciones o movimientos recauden fondos para los partidos, y por eso, es necesario regular que se revele la identidad de los donantes mediante estas organizaciones.